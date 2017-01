Nebeští jezdci létají bez letadel. Výstava přibližuje film o českých letcích

Autorem knižní předlohy byl válečný veterán Richard Husmann, který ji v roce 1964 vydal pod pseudonymem Filip Jánský. O čtyři roky později ji zfilmoval Jindřich Polák. Co jste zjistil o natáčení?

Naprostá většina scén se točila v Československu, hlavně na vojenském letišti v Klecanech u Prahy. Podle pomocného režiséra Otakara Fuky je to asi jediný letecký film bez letadel. Nepodařilo se pro natáčení získat letoun Wellington, ani jiné britské letadlo. A tak repliku tohoto letadla vyrobili v Aero Vodochody a to tak, že na trup ruského Li-2 naroubovali konstrukci, která vypadala jako Wellington. Útoky německých stíhačů se natáčely s modely letadel, další záběry jsou úryvky z dokumentů, které zapůjčilo Imperial War Museum v Londýně a sestříhané s britským válečným filmem Target for Tonight. Ostatně to byl také důvod, proč jsou Nebeští jezdci černobíle, aby je mohli filmaři lépe zkombinovat s archivními materiály.

Ve filmu jsou nejen letecké souboje, ale také scény z lazaretu nebo z tancovačky. O jaké lokace se jedná?

Tancovačka se točila v pražském kině Ořechovka, britský lazaret supluje porodnice u Apolináře v Praze. Natáčelo se také v Chuchli nebo na golfovém hřišti u Poděbrad. Závěrečná scéna, kdy vidíte člun na moři, kde je mrtvola Jiřího Hrzána a dva zachránění letci, se točila na Rujáně. Záběry z pohřbu Tomíka se točily ve vesničce jménem Filipov nedaleko Čáslavi. V Británii byly natáčeny úvodní scény filmu, a to na vojenském hřbitově Brookwood u Londýna.

Zajímavý je také casting na hlavní i epizodní role. Jak probíhal?

Hodně pomohl jeden z herců, Vojtěch Holý, měl kontakty ve Velké Británii a také Joy Kadečková, která byla příslušnicí Ženských dobrobvolných leteckých sil. Filmaři ji přizvali, aby dělala odbornou poradkyni. Radistu Tomíka hraje britský student Winston Chrislock, který tenkrát studoval v Praze. Velkým překvapením je představitelka Patricie, kterou miluje „Student“ (Jiří Bednář) a přebere mu jí velitel Pavel (Svatopluk Matyáš). Měla ji hrát Britka, ale režisérovi se nezdála dost hezká, nakonec se tedy rozhodl pro Češku Janu Novákovou. Pikantní je, že Janu dabovala ta odmítnutá Angličanka. Film měl premiéru v roce 1968, jen pár týdnů poté Jana Nováková zemřela. Její manžel na ní dost žárlil, v prosinci jí zabil a pak se zastřelil.

Zmiňoval jste důležitou roli válečných veteránů. Jezdili také na natáčení?

Nevím, zda všichni, ale pilot Jaroslav Doktor si ve filmu zahrál důstojníka na Tomíkově pohřbu nebo Joy Kadečková jezdila na natáčení a každý den kontrolovala herce v kostýmech, jestli mají všechno správně, tak jak to má být na britské uniformě. Pro řadu válečných veteránů byl tento film naprosto zásadní. Hercům zapůjčili některé své osobní věci, které měli za války. Film ale pak bohužel skončil na nějakou dobu v trezoru.

Výstavu jste poprvé představil v roce 2004 v Praze, proč má nyní reprízu?

Letos si připomínáme 95 let od narození a 30 let od úmrtí Richarda Husmana, autora knihy Nebeští jezdci. Říkal jsem si, že by bylo dobré zavzpomínat nejen na jeho příběh, ale také i na jeho kamarády z RAF. Výstavu také bylo nutné rekonstruovat, a tak jsem toho využil a aktualizoval jsem ji. Na dvaceti panelech najdete informace o autorovi, knize, fotografie a postřehy ze zákulisí natáčení, ale také informace o našich letcích. Doplněná je i o některé exponáty vztahující se k filmu a jeho tvůrcům, z nichž některé budou vystaveny vůbec poprvé, například dopis Joy Kadečkové Richardovi o překladu knihy Nebeští jezdci.

Kdo bude hostem vernisáže?

Vernisáž v Klecanech, kam se tvůrci filmu vrací po 49 letech, začíná ve 13 hodin v obřadní síni Městského úřadu, poté pojedeme s pamětníky na nedaleké letiště. Účast přislíbil Svatopluk Matyáš a Josef Váša, dorazit by měla i Jana Sedlmajerová, představitelka jedné z WAAFek, příslušnic Ženských dobrovolných leteckých sil. Chybět nebudou ani členové rodiny režiséra Jindřicha Poláka, bývalí vojáci klecanské posádky. Výstava je otevřená do 1. března, pokud bude zájem, rád ji představím i na dalších místech po republice. Panely na sebe nutně nenavazují, a tak lze vystavit i některé části. Určitě bych rád, aby se výstava podívala do míst spojených s natáčením filmu. Texty jsou anglicky a česky, proto by mohla vyrazit i do Velké Británie. Protože při klecanské vernisáži nebude příliš prostoru pro povídání s tvůrci, rádi bychom uspořádali větší besedu v březnu nebo květnu, a to opět za co největší účasti tvůrců filmu i dalších pamětníků. Této besedy se zúčastní i Winston Chrislock, který ve filmu hrál radistu Tomíka a snad i Günther Schoss, představitel sestřeleného německého letce.

Jaké máte další plány?

Byl bych rád, kdyby se mi ozvali další pamětníci, kteří se nějak podíleli na natáčení. Jejich vzpomínky bych pak mohl doplnit buď do další verze výstavy nebo také na web o Nebeských jezdcích. Jsem moc rád, že se mi při rekonstrukci výstavy ozval například Oldřich Hrdlička, pilot letounu při natáčení nouzového přistání, i Petr Šorm, jeden z komparsistů při natáčení v Poděbradech. Velmi také děkuji Miroslavu Vybulkovi, i když bohužel už in memoriam, který sloužil na klecanském letišti a poskytl mi cenné informace.