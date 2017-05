Nechceme, aby Evropský parlament řešil situaci našich médií, říká pět českých europoslanců

V pátek to řekla autorka dopisu Weberovi Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), podle které sice není možné problémy kolem střetů zájmů ministra financí Andreje Babiše bagatelizovat, Česká republika ale věc umí vyřešit sama.



„Chápu kolegy z jiných zemí, že se o to zajímají. Ale na jednání europarlamentu by to mělo přijít až ve chvíli, kdy se ukáže, že si s tím nevíme rady. My to řešit umíme, máme na to páky,“ řekla v pátek Šojdrová. Debatu o stavu v ČR si umí případně představit jako součást širší diskuse, třeba o svobodě médií v celé EU.

Předseda české delegace v EPP Luděk Niedermayer (za TOP 09) je k plánu poněkud vstřícnější. „Nebylo to ale něco, co jsme my iniciovali,“ řekl. Europoslanci debaty o situaci v členských zemích obvykle vítají i proto, aby se o věcech mluvilo a aby další státy se různými pochybnými kroky neinspirovaly. Lidé jako maďarský premiér Viktor Orbán, šéf polské vládnoucí konzervativní pravicové strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kacziński či Andrej Babiš Evropu podle Niedermayera posouvají „k jiným hodnotám a pravidlům“.

„Myslím, že z tohoto hlediska - i když český pohled na debatu je složitější - je dobré vzít v úvahu, jak se na to dívají ostatní,“ řekl. Připomněl, že v tématu svobody tisku nejde jen o Babiše, zmínil také přístup televize Prima k uprchlické krizi či trvající silné útoky na Českou televizi. Do debaty o ČR se však podle něj promítnou i otázky zneužívání evropských dotací. „Někteří kolegové z dárcovských zemí mají pocit, že pan Babiš ovlivňuje dotační systém,“ poznamenal europoslanec.

Vedení politických frakcí v europarlamentu ve čtvrtek odsouhlasilo návrh programu bruselské „miniplenárky“ 31. května a 1. června. Na dopoledne ve čtvrtek 1. června je nyní naplánován bod s názvem „Prohlášení komise - riziko politického zneužití médií v České republice“. Věcí se ještě před plénem schůze bude zabývat 18. května také příslušný výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE).