OSN si rovněž stěžuje na to, že nezískala potřebná povolení a bezpečnostní záruky od syrské vlády. „Jsem zarmoucený a zklamaný, že konvoj OSN stále ještě nevyrazil z Turecka do Sýrie a bezpečně se nedostal do východního Aleppa, kde uvázlo až 275 tisíc lidí bez jídla, vody, potřebného přístřeší či lékařské péče,“ uvedl O’Brien ve svém prohlášení.

Příměří mezi silami syrského prezidenta Bašára Asada a povstalci, jež vyjednalo Rusko a Spojené státy, vstoupilo v platnost před týdnem v pondělí. Syrská armáda oznámila, že ho bude dodržovat do nedělní půlnoci. I celý týden ale klid zbraní komplikovaly incidenty a vzájemné obviňování z nedodržování příměří.

„Domnívám se, že příměří prakticky selhalo a skončilo,“ řekl představitel aleppských povstalců Zacharíja Malahifdží. Jak dodal, ještě se uvidí, zda bude možné „teoreticky“ něco udělat, aby se klid zbraní podařil zachránit.



Na dotaz, zda očekává, že se do obléhaného syrského města podaří doručit pomoc, která již týden stojí na syrsko-tureckých hranicích, uvedl: „Neexistuje žádná naděje. Už několik dní se s tím otálí. Pokaždé s jinou záminkou. Nemyslíme si, že je naděje v současné době tu pomoc doručit.“