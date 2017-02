Jasnější plán s karlínskými kasárnami: justiční areál i kulturní centrum

Rozměrná tříposchoďová budova s pozdně klasicistní fasádou, která je zapsána na seznamu kulturních památek, stojí v pražském Karlíně už od čtyřicátých let 19. století. V době Československa sloužila vojenským účelům, ve druhé polovině 20. století pak v budově sídlily různé útvary a zařízení pražské vojenské posádky.

Nyní se plánuje úplně nová podoba rozlehlého areálu. „Vize vzniku justičního areálu v budově bývalých karlínských kasáren je stále aktuální,“ potvrdil informaci serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman.

Vedle soudů by se tak mohla do areálu přesouvat některá státní zastupitelství či střediska Probační a mediační služby, třebaže v metropoli už jeden takto rozsáhlý justiční areál funguje. Sídlí Na Míčánkách ve Vršovicích.

Kultura i osvěta, plánuje resort

„Co se týká dalšího vyžití objektu, tak část areálu plánujeme pronajmout spolku Nákladové nádraží Žižkov, které pronajatou část hodlá využít ve prospěch obecně prospěšných činností, zejména kulturně osvětového charakteru,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí resortu.

Jednání mezi ministerstvem a zapsaným spolkem, které tři roky fungovalo v prostorách na pražském Žižkově a nyní hledá nové prostory k realizaci projektů, probíhá podle jeho zástupce Matěje Velka už od loňského dubna. V řádu několika týdnů by mělo dojít k podpisu smlouvy. Podrobnější plány však zatím nechce spolek, který pořádá výstavy, ale třeba i divadelní, hudební či diskusní akce, prozrazovat.

Občanskému sdružení Karlín sobě, který se vedle dalších aspektů zabývá mimo jiné i architektonickou situací ve čtvrti, se vidina ministerstva ovšem příliš nezamlouvá. „Určitě je dobře, že kasárny budou nějak využity. Neumím si ale představit plány Nákladového nádraží Žižkov ve spojení s justičním palácem. To je v podstatě absurdní nápad,“ kritizovala nápad členka občanského sdružení Marie Foltýnová.

S kolegy by si přála, aby se rozlehlý areál mohl využívat okamžitě. „Chtěli bychom, aby se rekonstruoval takzvaným systémem ‚odspodu‘. Nabízel by projekty pro mladé umělce nebo pro různé začínající druhy podnikání. Různé nadace nebo společnosti by tam otevřely různé dílny. V tom bychom se mohli nechat inspirovat například v Holandsku, kde to umí výborně,“ představila vize spolku Foltýnová. Vedle dílen a zázemí pro inovativní podnikání si tam ale dokáže představit třeba i sociální byty či bydlení pro studenty.

Karlínské kasárny v Praze 8

O nápadech už spolek jednal i s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO). Podle Foltýnové však schůzka proběhla bez většího úspěchu. „Praha si bohužel s touhle formu využití nedokáže poradit,“ dodala s tím, že by město narazilo na problémy s legislativou.



Karlínské kasárny, které dříve patřily ministerstvu obrany, tak i nadále nikdo nevyužívá. Stát proto alespoň částečně financuje jejich údržbu. „Celkové náklady na zabezpečení budov a jejich ostrahu jsou vyčísleny na 642 978 korun. Jedná se o částku, která zahrnuje nezbytné zabezpečení budov proti vniknutí cizích osob a také střežení celého areálu ochrannou službou,“ uvedl za úřad Říman.

Jednalo se však jen o prvotní a na dlouhou dobu jedinou „investici“ do zabezpečení budov. „Letos ani v dalších letech s žádnými takovými investicemi nepočítáme. Budeme pouze platit ostrahu s náklady zhruba 180 tisíc korun měsíčně,“ doplnil mluvčí ministerstva spravedlnosti.

Objekt bývalých kasáren se v minulosti neúspěšně snažilo prodat už i ministerstvo obrany, které jej původně vlastnilo. Tendr na odkup kasáren tehdy vyhrála firma podnikatelky Ivany Tykačové s nabídkou téměř 590 milionů korun, přičemž stát tehdy požadoval nejméně 581 milionů.

Bývalý ministr obrany Martin Stropnický (ANO) však soutěž zastavil kvůli podezření z majetkového propojení vítězné firmy s dalším účastníkem výběrového řízení, třebaže následně ministerstvo vydalo prohlášení, že taková informace není pravdivá. V druhém kole výběrového řízení, v němž ministerstvo žádalo nejméně 620,2 milionu korun, o nákup už nikdo neprojevil zájem.

Dvůr o rozloze jednoho hektaru

Dominantou kasáren Jana Žižky je pětipodlažní budova se sklepními prostory, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Vnitřní dvůr o rozloze přibližně jednoho hektaru může sloužit pro parkování vozidel. V další budově se nachází hudební sál, rehabilitační centrum s bazénem i garážová stání. Poslední z budov je pak vedena jako myčka automobilů.

Historický objekt pochází z doby Rakousko - Uherska. Pro vojenské účely byl využíván v době Československa i České republiky. Hlavní budova, pojmenována jako Ferdinandova kasárna, byla postavena už v letech 1844 až 1845.

V roce 1920 byl objekt přejmenován na kasárna Jana Žižky z Trocnova a sídlil v něm 5. ženijní pluk. Ve druhé polovině 20. století v budově sídlily různé útvary a zařízení pražské vojenské posádky, jako třeba posádková hudba, vojenská policie, velitelství nebo ošetřovna. Před patnácti lety byly kasárny poškozeny velkou povodní.

V Karlíně se vedle budoucnosti kasáren také hojně řeší prodej největší státní budovy v historii. Pražskou Invalidovnu coby rozsáhlý barokní objekt nabízí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za 640 milionů. Již podle dřívějších informací LN je rozlehlý areál připraven převzít a zpřístupnit veřejnosti Národní památkový ústav.

Je tedy možné, že by památkově chráněná barokní stavba mohla zůstat v rukou státu. Invalidovna má rozlohu přesahující 12 tisíc metrů čtverečních a se zahradami je plocha dvojnásobná. Proto se mluví o prodej největší státní budovy v novodobé historii. (více čtěte ZDE)