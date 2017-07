Nejnásilnější rok a strach Mexika o turismus. Drogové kartely se vraždí v resortech

CANCÚN/PRAHA Soupeření mezi mexickými drogovými kartely se vymklo kontrole. Umírá čím dál více lidí a gangy si začínají vyřizovat účty mimo typické lokality, na turistických plážích či v resortech. Ohrožují tak odvětví, které ročně vydělává 20 miliard dolarů (asi 445 miliard korun). Neschopnost mexické vlády problém řešit navíc některé podnikatele vede k tomu, že začínají brát spravedlnost do vlastních rukou.

Realitní developer Carlos Mimenza z Cancúnu na otázky o výzbroji svého dvousetčlenného týmu neodpoví. Mají u sebe palné zbraně? „To si můžete jen představovat. Právníci mi zakázali o takových detailech hovořit,“ vysvětlil podnikatel agentuře Bloomberg.

Jeho lidé používají drony, nosí masky a mají chránit jeho podnikání.

Někteří jsou ale schopní hackeři najatí ze skupiny Anonymous a mají na starosti druhou část Mimenzova boje z ganstery. Netají se, že místního guvernéra, významné politiky i policejní velitele sledují 24 hodin denně. Podle Mimenzy jsou jeho kroky pouze vyústěním přístupu mexických představitelů. Ti prý mohou za šíření násilí a vydírání, jsou dohodnutí s drogovými kartely místo toho, aby chránili podnikatele, jako je on.

Aby šířil v tomto směru osvětu, založil si byznysmen zpravodajský portál a kanál v rámci služby YouTube. V rámci nich obviňuje politiky ze spolupráce se zločinci a nabízí chytré telefony lidem, kteří natočí důkazy o korupci a podělí se o ně s veřejností. Podle kanceláře místního guvernéra se však zatím žádná obvinění, která Mimenza zveřejnil, neukázala jako pravdivá.

Mimenza má o turistické odvětví eminentní zájem i kvůli tomu, že vlastní společnost organizující výlety s průvodci. Malou soukromou armádu, která jej chrání před problémy s mafiány a neustále sleduje prales obklopující jeho rezidenci, začal skládat na konci minulého roku.

V listopadu byl totiž podnikatel okraden. Maskovaní lupiči vyhrožovali s pistolí u hlavy jeho sestře, svázali jeho zaměstnance a ukradli ze sejfu 800 tisíc pesos (milion korun). „Odolal jsem nutkání sbalit se a odstěhovat do ciziny,“ vysvětlil s tím, že místo toho se zaměřil na boj proti korupci. Násilí kartelů podle něj způsobila vláda a pouze ona bude schopná je i zastavit.

Nejvíc vražd v historii

Spravedlnost v rukou civilistů je vedlejším produktem problému s „narcos“. Mimenza není prvním, kdo se rozhodl, že se o byznys postará po svém. Novinkou však je, že podnikatelovou doménou jsou turistické resorty na poloostrově Yucatán kolem města Cancún, kde leží i světoznámá pláž Playa del Carmen. Dříve se totiž mezi mafiány bojovalo v oblasti Michoacan známé metamfetaminovými laboratořemi, nebo v jednom z nejnásilnějších měst světa Ciudad Juarez na hranicích s USA.

Resort v jedné z nejoblíbenějších mexických lokalit Playa del Carmen.

Mrtvoly v kufrech před honosnými apartmány, přestřelky v nočních klubech a další excesy pašeráků drog se dostávají i do míst, které byly doposud klidným útočištěm turistů. „Pokud to bude pokračovat, drasticky to může podkopat ekonomiku. Lidé, kteří uvažují o cestě do Mexika, přestanou mít zájem,“ myslí si politický analytik společnosti Empra Alejandro Schtulmann.

Rok 2017 se zatím vyvíjí jako nejvražednější v historii. Za prvního půl roku v něm došlo k více než 12 tisícům vražd. Letošní červen drží s 2234 zabitými smutný rekord v měsíční statistice, jak o víkendu informovalo mexické ministerstvo vnitra i server Lidovky.cz.

Podle Bloombergu za to částečně může zatčení a vydání drogového bosse Joaquina „El Chapa“ Guzmána do USA na začátku roku. Jeho dopadení mělo zvýšit oblíbenost prezidenta Enrique Peni Nieta, ale místo toho se jen zhoršila zločinnost. Guzmánův kartel Sinaloa byl oslaben, čehož se snaží využít jeho soupeři. Neprojevilo se to pouze na poloostrově Yucatán, ale také u pobřeží Pacifiku. V regionu Baja California Sur s letovisky, jako je Los Cabos, se zvýšil počet vražd téměř čtyřnásobně. Ve státě Quintana Roo na Yucatánu je letos zabitých dvojnásobek.

Pláže Baja California, Mexiko.

V Los Cabos v červnu vykopali poblíž přístaviště jachet 14 mrtvol. U cesty do hotelové zóny tam zase našli kufr plný tělesných ostatků. V Cancúnu na začátku roku zastřelili pětici mužů v nočním klubu v pásu resortů při elektronickém hudebním festivalu. Přestože od města je 14 kilometrů daleko, „narcos“ si vyřizovali účty přímo mezi turisty.

Výhrůžky a mlčení médií

Turisté, které agentura Bloomberg oslovila, si většinou neuvědomují, že k podobným událostem v resortech dochází. „Je to znepokojující, protože víte, že byste mohli být ve špatnou chvíli na špatném místě,“ uvedla americká turistka Mary Farmerová v Cancúnu, kam má přesto v plánu někdy zamířit znovu.

Připravenosti lidí nepomáhá ani to, že místní média o vraždách záměrně mlčí. Cancúnští politici je nabádají, aby zpravodajství o činnosti kartelů omezovaly. „Nechtějí sabotovat sami sebe. Od chvíle, kdy budou takové zprávy v novinách, bude po huse snášející zlatá vejce a zvané turismus,“ uvedl expert Schtulmann.

K zastrašování médií navíc dochází i ze strany samotných kartelů. Podle editora jedněch cancúnských novin Cesara Munoze už letos reportéři dostali 5 výhrůžek různého typu.

Cancúnští představitelé nesedí se založenýma rukama. Přivedli do města jako poradce bývalého policejního šéfa Juliana Leyzaolu, který pomohl zlepšit situaci v Tijuaně a Ciudadu Juarez na hranicích s USA. Město propustilo od května 150 úředníků, kteří neprošli prověřovacím procesem. Posílá policisty do ulic místo sezení v kanceláři.

V sázce je mnoho. Turismus se stará o 9 procent mexického hrubého domácího produktu, což je například více než produkce ropy. Jen do státu Quintana Roo ročně přijede 10 milionů turistů, což je třetina z celkového počtu přijíždějících do Mexika.