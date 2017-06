Největší hloupost je danit práci, říká předseda Pirátské strany Bartoš

LN: Ve světě to vypadá, jako by Piráti byli na ústupu, například v Německu vypadli ze všech zemských parlamentů. Čím to?

Na světě je zhruba 55 pirátských stran a přibývá jich. V každé zemi jsou specifické. Řada politických stran v Německu je na tom kulturně tak, jak bychom potřebovali být my. Pokud tam není rozpor mezi tím, co se v politice děje, a tím, co chtějí, nemusí být role Pirátů tak výrazná. My chceme něco, co v české politice není standard. I to nás žene dopředu. Politická kultura v České republice je bídná a stále se řeší primární potřeby materiální svobody. V Německu není ostuda dělat politiku. Lidé jsou tam aktivnější iv rámci osobního života.

LN: Je tím jediným, proč neuspěli, míra kulturnosti politiky?

Udělali řadu chyb. Měli obrovský nárůst členské základny ve velmi krátkém čase. To není v přímé demokracii sranda. Není lehké bez prostředků, kterými disponují velké strany nebo státní aparát, řešit najednou takhle komplexní organizaci s tolika členy.

LN: Nebojíte se, že Německo naznačí celoevropský trend a pirátské preference půjdou dolů?

Pirátské strany mají společné programové body, ale pak řeší celou řadu odlišných problémů, které jsou platné v dané zemi. Třeba na Islandu, kde se snažili sestavit vládu, uspěli s programem a stylem politiky, které by se nám mohly zdát jako snové. Pirátskou stranu tam vede básnířka. To není handicap. Rozumí technologiím, networku, síti. Nikde jsme nechtěli být stranou jednoho tématu, ačkoliv ve 21. století je vzdělanostní informační společnost alfou a omegou. Je ale těžké to vysvětlovat lidem, kteří mají hlad.

Ivan Bartoš (37) ■ Vystudoval na Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě UK. ■ Pracuje v soukromé sféře. ■ Pirátskou stranu vedl od roku 2009, na post rezignoval po volbách do Evropského parlamentu, kde strana skončila těsně pod pětiprocentní hranicí. ■ Předsedou se znovu stal loni v dubnu, je zároveň nejvýraznější postavou Pirátů. ■ Je lídrem strany pro sněmovní volby letos na podzim.

LN: Chcete ve volbách získat deset procent. Máte důvod k tak smělým očekáváním?

V každých volbách jsme trochu povyrostli. Pět procent jsme překračovali ne s přehledem, ale i v komunálních či krajských volbách se naši kandidáti dobře umisťovali. Pro mě byl signifikantní průzkum České televize těsně po krajských volbách, který ukazoval potenciál mezi nevoliči. Tam nám vycházel aktivizační potenciál dalších deset procent. Takže pokud připočítám přirozený přírůstek, který se nám daří díky práci v každých volbách mít, je to sice smělý cíl, ale není nereálný.

LN: Jak přesně chcete lidi vybudit, aby k volbám přišli?

Proti jiným stranám nemáme žádnou finanční výhodu, takže musíme být chytřejší hlavně v propagaci. Letos poprvé v historii máme odborníky z marketingu, kteří nám pomáhají. Ať je to Jakub Horák, Jan Řehák, nebo Josef Havelka. Jejich odměna je spíše symbolická, ale rozumí tomu a vědí, jak marketing udělat po pirátsku a dostat k lidem zprávu, aby nás přišli podpořit.

LN: Jakou máte strategii?

Jiné strany jsou díky působení ve vládě nebo parlamentu stále v médiích, my jen výjimečně. Musíme se proto představovat jinak. Máme hodně dobrovolníků, v podstatě polovina peněz na kampaň jde na propagační materiály a koordinaci lidí, kteří nám pomáhají. Zdůraznili jsme čtyři body, na kterých dlouhodobě stavíme. Jedním z nich je kontrola moci a mocných, to děláme každý den. Kde Piráti uspějí, tam se zavádějí transparentní smlouvy, řešíme kauzy. Druhý pilíř je digitalizace. Jdeme cestou otevření úřadů skrz online prostředí, aby tam člověk nemusel chodit. Další je ochrana proti šikaně ze strany státu. To není jen elektronická evidence tržeb (EET). Chceme prostě v každém momentě zachovávat lidem svobodu volby, to je čtvrtý bod.

LN: Hovoříte o boji proti šikaně podnikatelů, rušení části EET. Snažíte se tím „krást“ témata a voliče pravicovým stranám?

To si nemyslím. V pondělí jsme vypustili celkem sedm programových oblastí, dalších osm ještě budeme schvalovat. Oblast financí má asi 15 bodů. A revize EET je tam jen na dvou řádcích. Stejně tak je tam na jednom řádku sjednocení sociální a zdravotní daně, další bod je věnován celkovému snížení zdanění práce o1,6procentního bodu. Máme tam několik priorit, včetně uvažování o sektorové dani. Rušení EET není naší vlajkovou lodí, ale je fakt, že jsme k ní od počátku kritičtí, není to nic nového. S Andrejem Babišem jsem o ní mluvil několikrát, i o výběrových řízeních, která nakonec ani neproběhla.

LN: A touha krást pravicovým stranám voliče?

Pravicové strany u nás nedělají moc pravicovou politiku. Voliči jim odchází proto, že jsou zklamaní. Program pravicové ODS i levicové ČSSD není v ničem reformní. Jsou to kosmetické změny. Máme tady degresivní daň, střední třída platí prakticky nejvíc. Nízkopříjmové skupině se v podstatě nevyplatí jít pracovat a střední třída je na tom vždy nakonec nejvíc bita. Tohle bychom chtěli narovnat, protože si myslím, že danit práci je největší hloupost.

LN: Před volbami často říkáte, že nechcete do vlády. Platí to i teď?

Nebránil bych se tomu. Záleží na tom, s jakým skóre bychom se do sněmovny dostali. Primárně chceme, aby se politika v České republice změnila. Každé volby zveřejňujeme povolební strategii. V Praze jsme například nevzali nabídku jít do rady, protože v ní měla být ČSSD. Nepodpořili jsme ji, i když jsme výměnou za to mohli dostat kontrolní výbor, o který jsme stáli. Teď je pro nás zásadní, že nevstoupíme do vlády s nikým, kdo by tam nominoval lidi s korupční historií. Jsme rebelové, naše strategie je hyperkonstruktivní, ale je to i trochu narušování současných struktur.

LN: Zbude vám vůbec někdo?

Když strany splní naše podmínky, personální i programové, dá se o spolupráci uvažovat.

LN: Váš volební manažer říkal, že pro lidi jste strana legalizace marihuany a stahování písniček. Zvýrazníte i jiná témata?

Legalizace konopí je atraktivní pro média, ale je to jen jedno z mnoha témat. Jsme jediná strana, která do toho osm let šlape. Teď chceme představovat novou verzi zákona o regulaci konopí. Máme k tomu velmi konzervativní a pragmatický přístup. V lékárnách konopí není. Je potřeba ho tam dostat. Měli bychom na našem území certifikovat firmy, nikoliv dovážet z Holandska. Nesouhlasím s názorem, že legalizace má negativní dopad na mladistvé, naopak certifikovaný obchodník nebude riskovat ztrátu licence kvůli prodeji nezletilému. Dnes si ji koupí u dealerů. Legalizace v regulovaném komerčním prostoru by přinesla do státní kasy zhruba tři miliardy korun. Lidi, kteří pěstují, nebudou živit černý trh a pěstírny.

LN: Nechcete se ale od toho odtrhnout, aby si vás lidé spojili i s jinými tématy?

Nejsme zelení, abychom říkali, že máme nějaká klíčová témata, ale nebudeme o nich mluvit, protože naštvou voliče. Vy se mě na to téma ptáte a to mu dává paradoxně důležitost. Mrzí mě, když se v televizi probírají sociální témata, finance, lidská práva, politika EU, a Piráty nikdo nezve. Když mi pak někdo volá z produkce, radostně mi říká, že má moje téma a jestli bych nemohl přijít. Jsem rád, že můžu mluvit o počítačích, ale rád bych mluvil i o tom, jak chceme řešit finance, sociální program nebo zdravotnictví. Pro mě téma legalizace není věc osobního požitku, ale racionální přístup k věci. Každá legislativa, která při svém výkladu kriminalizuje určitou část společnosti, aniž by ta dělala cokoliv potenciálně nebezpečného, je špatná a musí se zrušit. Jsou známy i případy, kdy senior pěstitel spáchal sebevraždu kvůli tomu, že policie byla příliš horlivá. A vlastně kdyby horlivá nebyla, je to taky špatně. K čemu mít zákon, který nikdo nevymáhá nebo ho vymáhá selektivně?

LN: Jak se díváte na práci pomalu dosluhující vlády?

Kriticky. Všechno, co jsme nechtěli, aby se stalo, se nakonec stalo. Posílila vojenská rozvědka, budeme ratifikovat smlouvu CETA (dohoda mezi Kanadou a EU, která upravuje podmínky volného obchodu – pozn. red.). Prošla cenzura internetu skrze boj proti hazardu. Prošly dva zdravotní registry, EET. Není to dobré. Na to, že se politici tvářili, jak jsou otevřeni dialogu, když přišlo tvrdé na tvrdé, maximálně si něco vyslechli, ale stejně si všechno udělali, jak potřebovali.

LN: Piráti si v minulých volbách stěžovali, že nejsou zváni do televizních předvolebních debat. Myslíte, že se to letos zlepší?

Nedá se říct, že bychom si stěžovali. My jsme vždycky ostře protestovali. Nejsme ufňukaní, ale televize a média determinují styl voleb. ČT má několik kanálů, z nich jeden zpravodajský. Není důvod, aby nedokázala před volbami odbavit dvacet partají. Klíč, podle kterého strany vybírají, je zvláštní. Před krajskými volbami zvali do superdebaty parlamentní strany. Ale vždyť jsou to přece krajské volby! A ty nejsou a nemají být referendem o vládě. Podporuje to status quo a je to začarovaný kruh. Zástupci parlamentních stran jsou v televizi pořád z titulu své funkce. Nás na druhou stranu půl roku před volbami odmítají zvát do tematických diskusí, protože jsme politici.

LN: Před časem jste vystupovali také za snížení věkové hranice pro vstup do Senátu. Jsou mladí lidé v politice potřeba?

V politice obecně mladí lidé chybí. Ukázalo se, že prvek seniority není vůbec zárukou kvalitního rozhodování nebo střízlivého pohledu na svět. A zcela úmyslně říkám střízlivého. Komunikuji se spoustou lidí, kterým je přes 60 let a jsou velmi inteligentní a rozumí problémům dneška. Možná proto nedělají politiku. Vidím i hodně mladých lidí, polistopadových politiků, mezi něž stále počítám premiéra Bohuslava Sobotku, kteří jsou pro změnu úplně mimo. Tyhle uměle vytvořené věkové hranice, jako je ta pro vstup do Senátu, nejsou přirozené. Třicetiletý člověk s energií, který není zakotvený v zavedených strukturách předlistopadového veksláctví a polistopadové politiky, je daleko přínosnější než někdo, kdo politiku dělal předtím a dělá ji kontinuálně dalších 25 let.