Nejvíc českého piva do Ruska loni vyvezl Bakalář

Tradiční pivovar v Rakovníku (Bakalář), Heineken, Budějovický Budvar, skupina Pivovary Lobkowicz a Plzeňský Prazdroj. To je pořadí pěti největších exportérů piva z Česka do Ruska za loňský rok.



Bakalář vyvezl nejvíc ze všech – 44,7 tisíce hektolitrů ze 179 tisíc hektolitrů, které na ruských trh od nás v minulém roce dodalo celkem 25 exportérů. Údaje pocházejí z databáze Federální celní správy Ruské federace, které mají LN k dispozici.



Rakovnický pivovar, který celkovou výrobou 95 tisíc hektolitrů (v roce 2015, loňská čísla ještě nezveřejnil) patří k menším průmyslovým, prodává v Rusku víc než čeští producenti s výstavem v řádu milionů hektolitrů.



Podstatným důvodem je to, že Bakalář má ruské majitele a jejich dobře fungující distribuční síť na tamním trhu. Pivovar od roku 2010 vlastní na Kypru registrovaná společnost Growthway Investments - mezinárodní skupina obchodníků s pivem v čele s ruským podnikatelem Andrejem Brajlovským.



Pro rakovnická piva (například se značkou Pražačka nebo Černovar) přesto platí stejné dovozní podmínky jako pro ostatní české výrobce. Vyšší clo a oslabený rubl prodražují na ruském trhu veškerý export, nejen piv.



Kritický byl rok 2015

„Zdá se, že naše značky si v Rusku vytvořily svým způsobem stabilní trh zákazníků. V druhé polovině roku 2011 jsme vyvezli něco přes 20 tisíc hektolitrů a následující roky vývoz překračoval více či méně 40 tisíc hektolitrů. Ovšem s výjimkou roku 2015, kdy dběr ruského importéra klesl meziročně o třetinu,“ komentuje situaci generální ředitel Tradičního pivovaru v Rakovníku Jiří Kovář.



Údaje o celkovém českém pivním exportu za loňský rok ještě nejsou známy, vývoz do zahraničí každoročně roste na nové rekordy – předloni dohromady na 4,1 milionu hektolitrů.



Netýká se to ale Ruska, kam české pivovary například v roce 2008 vyvezly na 300 tisíc hektolitrů, v roce 2014 už to bylo jen 208 tisíc a rok 2015 se 120 tisíci hektolitrů – což je údaj české celní správy - byl z pohledu vývozu do Ruska zřejmě nejhorší.



Pokud se dají zdroje ruské statistiky srovnávat s těmi českými, došlo tedy loni ke zlepšení. První odhady Českého svazu pivovarů a sladoven tomu však zatím nenasvědčují.



„Celkový export podle předběžných čísel loni opět vzrostl, ale nemyslím, že se to týká i Ruska. Situace je tam, zejména z pohledu vysoké ceny dovážených piv, stále složitá,“ říká výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová.



Prazdroj roste v Rusku díky licenci

Lídr českého trhu Plzeňský Prazdroj vyvezl loni do Ruska podle údajů tamní celní správy přes 10 tisíc hektolitrů. Pro srovnání - v roce 2015 exportoval Prazdroj z Česka celkem 1,1 milionu hektolitrů.



Mnohonásobně víc však přímo v Rusku vyrábí v licenci – značky Velkopopovický Kozel a Pilsner Urquell. Konkrétní objemy tají, ale podle mluvčí Jitky Němečkové vzrostla loni licenční výroba Kozla v Rusku meziročně o 13 procent.

„Exportní strategie ani licenční výroba se pod vlivem aktuální ekonomické nebo politické situace nemění,“ uvedla mluvčí.



České pivovary vyvážejí nejvíc na Slovensko a do Německa. Rusko bylo předloni podílem 3 procent na celkovém exportu piva z Česka v pořadí sedmé.