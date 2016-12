Řidič polského kamionu bojoval o život. Útočník ho pobodal a postřelil

Upřesnil, že německé úřady ho požádaly o identifikaci zabitého z fotografie. Mrtvým mužem je podle něj Lukasz Urban. „Obličej měl celý nateklý a zakrvácený. Bylo zcela očividné, že bojoval o život,“ dodal Žurawski. Měl bodná i střelná zranění, podle Žurawského bylo ale zřejmé, že řidič s útočníkem bojoval.

Zaměstnanec přepravní firmy Lukasz Wonsik, který analyzoval údaje z GPS vozidla, dříve zpravodajskému webu money.pl řekl, že kamion se kdosi několikrát neúspěšně pokoušel rozjet o několik hodin dříve, než došlo k útoku. V té době už přepravní firma neměla kontakt s řidičem, jehož mrtvolu později nalezla policie v kabině.

Auto, které mělo být v pondělí odpoledne odstaveno a čekat na úterní vykládku, nečekaně nastartovalo již v 15:44 SEČ, po chvíli však motor opět zhasl. Další pokus rozjet stroj přišel o více než hodinu později v 16:52 SEČ a motor pracoval do 17:37 SEČ, aniž by se kamion pohnul.

„Řidič nepouštěl motor kvůli tomu, aby se v kabině zahřál, k tomu slouží jiné systémy. Vypadá to, jako by se s tím autem někdo zkoušel naučit jezdit. Měl problémy s jeho uvedením do chodu,“ řekl Wonsik.

K jízdě, při níž podle policie zahynulo nejméně 12 lidí, vyrazil vůz v 19:34 SEČ a na tržiště dorazil kolem 20:00 SEČ.

‚Můj bratranec to nebyl‘

Že by se sedmatřicetiletý polský řidič jakkoli podílel na akci, která byla podle policejního vyšetřování pravděpodobně teroristickým činem, vedení firmy vylučuje. „Nevíme, co se mu stalo. Je to můj bratranec. Znám ho od dětství. Dám za něj ruku do ohně,“ řekl televizi TVN24 Žurawski.

„Bylo naprosto jasné, že o svůj život bojoval. Jeho tvář byla napuchlá a zakrvácená. Policie mě informovala, že utrpěl střelná zranění. Vedle toho, že byl pobodán, byl zastřelen,“ řekl Žurawski polským médiím. Dodal, že ho německá policie požádala, aby podle fotografie těla identifikoval svého sedmatřicetiletého bratrance Lukasze Urbana. Policie oficiálně uvedla, že řidič byl zastřelen.

O tom, že Urban jistě hájil kamion do poslední chvíle, je přesvědčen i jeho spolupracovník Lukasz Wonsik. „Nevěřím, že by vůz vydal a nebránil ho do konce, kdyby byl přepaden,“ řekl Wonsik.

Podle německých médií nákladní vůz, který vjel na trh na náměstí Bretscheidplatz v západní části centra německé metropole, řídil muž, který do země přišel letos jako uprchlík z Pákistánu. Policie tohoto podezřelého zadržela, ale v úterý odpoledne naznačila pochybnosti, že jde o skutečného pachatele.

Kamion použitý k pondělnímu útoku v Berlíně odjel 16. prosince z Itálie, napsala agentura ANSA s odvoláním na dobře informované italské bezpečnostní zdroje, podle nichž ale mezi Itálií a zločinem v německé metropoli není žádná souvislost. Brennerským průsmykem vozidlo podle těchto zdrojů projelo v pátek v 18:00.