‚Nemám slov‘. Zpěvačku Arianu Grande proslavily seriály pro děti

Ariana Grande se narodila do rodiny telekomunikační magnátky Joan Grande a grafického designera Edwarda Butery. Rodiče ji dali jméno podle princezny Oriany z animované série o kocouru Felixovi. Už jako malá hrála v muzikálech, ale její první televizní debut bylo zazpívání americké národní hymny na zápasu NHL týmu Florida Panthers. Američané si ji zamilovali. Netrvalo a přišla smlouva s televizní společností Nickelodeon, která je významným producentem pořadů pro děti a mladistvé.

V roce 2013 vydala Ariana, teď již proslavená seriály, své debutové album Yours Truly. Šlo o ohromný úspěch - singl The Way se dostal na desáté místo snad nejsledovanějšího R ́n ́B žebříčku Billboard Hot 100 chart. Album My Everything z roku 2015 přímo navázalo na úspěch debutu a díky němu Ariana pořádně prorazila i v zahraničí. Kromě třetí příčky na žebříčku Billboardu se deska umístila i na prvním místě britské hitparády. K albu zároveň vyrazila i na dlouhou koncertní šňůru Honeymoon Tour po Evropě a spojených státech. Její loňské album Dangerous Woman je podle magazínu Billboard již dospělou nahrávkou, ale komerčně i kriticky zaostalo za My Everything. Ariana Grande byla čtyřikrát nominována na cenu Grammy a vyhrála již několik MTV hudebních cen v Evropě, Spojených státech a Japonsku. Celosvětově se prodeje alb pohybují v řádu statisíců.

Ariana, jak již ukázala v dětských seriálech, je kromě úspěšné zpěvačky i talentovaná herečka - její zatím největší rolí byl part ve snímku Zoolander 2 po boku Bena Stillera a Owena Wilsona.

22. května v noci se na jejím koncertě v britském Manchesteru odpálil sebevražedný atentátník. O život přišlo dvacet dva lidí, přes padesát dalších je zraněných. Ariana na svém Twitteru publikovala příspěvek o tom, že je zlomená a nedostává se jí slov.