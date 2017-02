‚Nepodřídím se perzekuci.‘ Le Penová odmítá vrátit europarlamentu 300 tisíc eur

Hlavním favoritem nadcházejících prezidentských voleb ve Francii se nově stal nezávislý centrista Emmanuel Macron.

V prvním kole prezidentských voleb 23. dubna by podle respondentů průzkumu agentury Elabe měla získat nejvíc hlasů šéfka krajní pravice Marine Le Penová, a to 26 až 27 procent, druhým postupujícím do rozhodujícího kola voleb 7. května má být nově Macron s 22 až 23 procenty. Ve druhém kole by měl podle průzkumu Macron jasně porazit Le Penovou poměrem 65 ku 35 procentům odevzdaných hlasů.

Dosud favorizovaný kandidát tradiční pravice François Fillon, kterého zasáhl skandál kolem sporného zaměstnávání jeho ženy a dětí, by nyní podle ankety nepostoupil ani do druhého kola. Jeho vyhlídky jsou o to horší, že průzkum se uskutečnil v pondělí a úterý, tedy předtím, než francouzský týdeník Le Canard enchaîné zveřejnil další nepříjemné informace kolem Fillonovy ženy Penelope. Podle ankety Elabe 76 procent Francouzů pokládá způsob obrany a argumenty Fillona za nepřesvědčivé. V jeho straně se podle místních médií již uvažuje o vybrání nového prezidentského kandidáta.