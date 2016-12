Czech Vibes patří ke špičce českého Instagramu. ‚Neustále hledáme místa, která nás fascinují‘

Lidovky.cz: Společně s Magdalenou tvoříte od podzimu roku 2014 duo Czech Vibes. Na vašem instagramovém profilu, který má více než 28 000 followerů, sdílíte především nádherné barevné fotografie přírody. Jaký byl začátek vzniku Czech Vibes?

Myšlenka vznikla v Rakousku na horách. V té době jsme měly každá svůj vlastní profil na Instagramu. Focení jsme braly jenom jako zábavu. Pobyt na horách nás inspiroval k založení společného profilu, kde bychom sdílely fotky z našich společných cest. Po prvním týdnu od vzniku Czech Vibes jsme dosáhly 100 followers a od té doby se růst nezastavil. Díky pozitivnímu ohlasu, který nám lidé dávali najevo každý den, jsme měly motivaci zlepšovat naše fotografické dovednosti a trávit co nejvíce času v přírodě. Po určité době jsme si tak trochu rozdělily role. Já jsem se zaměřila na fotografování a Magdaléna na video.

Lidovky.cz: Rakousko, Itálie, Madeira, Island. To je jen malý výčet zemí, které jste v uplynulých měsících navštívily. Která země na vás nejsilněji zapůsobila?

Pro mne to byl určité Island, na který jsme se dostaly díky výhře v jedné fotografické soutěži. Islandská krajina je naprosto neuvěřitelná. Je to místo, kde na jedné straně najdete pláž, oceán, tuleně a o pár set metrů dál se tyčí obrovské hory a lávová pole se zeleným lišejníkem. Tak obrovská rozmanitost, kterou na Islandu najdete, je pro fotografa naprostým rájem. Jste li fotograf zaměřený na přírodu. Naopak Magdalénu nejvíce oslovila Madeira. Je to sice také ostrov sopečného původu, ale v trochu jiných zeměpisných šířkách, které vytváří příjemné klima po celý rok, navíc s velice živou flórou. Madeira je specifická tím, že se díky malé velikosti ostrova můžete v jeden den koupat v oceánu a potom jít provozovat horskou turistiku vysoko nad mraky, kde se vytváří nádherná inverze.

Lidovky.cz: Na vašem Instagramu mě zaujala nádherná fotka ze strmého madeirského mořského útesu Cabo Girão, jehož nejvyšší bod leží 580 m nad hladinou oceánu. Fotka vypadá, jako by byla focená z letadla či z dronu. Bylo její focení náročné?

Tuhle fotku fotila Magdaléna, protože na Madeiře byla sama. Tato fotka vyvolává iluzi toho, že byla pořízena například z dronu, ale pravdou je, že se dá na kraj útesu dojít bez problému, a tím pádem je možné fotografii pořídit pouze s foťákem z ruky. Nejvíce fascinující na tom je, že vrch útesu je obydlený a co víc, pod útesem se nachází ekofarma, na kterou se lze dostat pouze pomocí lanovky či lodí. Nicméně až nahoru se dá dojet autem.

Lidovky.cz: Dostaly jste se někdy v touze pro získání toho nejlepšího snímku do nebezpečné situace?

Občas se dostaneme do nějaké nepříjemné situace typu, že v přírodě narazíme na nějakého hada nebo se v zimních obdobích potýkáme s ledovkou, ale to jsou běžné věci, které se stávají snad každému. Vyloženě nebezpečná situace se nám však naštěstí nepřihodila.

Lidovky.cz: Z vašich fotek je silně cítit láska, úcta a respekt k přírodě. Co se vám během samotného focení honí hlavou?

Vždycky, když se dostaneme na nějaké zajímavé místo, tak nás to zcela pohltí a my přestaneme vnímat okolí a čas a soustředíme se pouze na to, jak jej co nejdokonaleji zachytit. Na takových místech utíká čas mnohem rychleji a my zažíváme naprostý pocit blaženosti.

Lidovky.cz: Co je pro vás znakem dobré fotky?

To je těžké slovy popsat, protože každý člověk má vlastní pojetí krásy a to samozřejmě platí i pro nás dvě. Na fotkách nás však vždy nejvíce zaujmou barvy, které hrají důležitou roli i v našich fotkách.

Lidovky.cz: Jak si vybíráte cíle svých zahraničních cest?

Celkově se snažíme vyhledávat neobvyklá místa. Nejde o to, jestli se to místo nachází u nás, nebo v zahraničí, ale to místo nás musí nějakým způsobem fascinovat, a proto tam jedeme.

Lidovky.cz: Strmé mořské útesy na Madeiře, horská oblast Weisssee v Rakousku či Cortina d ́Ampezzo, krásná místa v zahraničí: jaká místa vás naopak inspirují v České republice?

V České republice se nachází mnoho inspirativních míst. Tady u nás se řídíme hlavně ročním obdobím. Nejraději máme v Česku podzim, který mnohdy předčí i zahraniční lokace. Konkrétně České Švýcarsko je pro naprosto unikátní. Nicméně i blízko domova máme svá milovaná místa, jako Rešovské vodopády, Praděd nebo Pálavu, kam chodíme fotit v každém ročním období a vždy si tam najdeme to své.

Lidovky.cz: Současná mladá generace je sice generací Facebooku, Instagramu, Snapchatu, zároveň stále více tíhne k odpočinku v přírodě, jistému návratu ke kořenům, digitálnímu klidu. Vnímáte to podobně? Kdy naposledy jste byla „offline“?

Určitě ano. Domníváme se, že Instagram mnohdy funguje jako inspirace jít do té přírody a být chvíli offline. Často nám lidé píší a děkují, že jsme je k tomu samy inspirovaly. Většina našich cest probíhá offline a fotografie sdílíme, až když se vrátíme zpátky domů. Je pravdou, že během našich cest jsme na síti minimálně.

Lidovky.cz: I vaším hlavním komunikačním kanálem je v současné době Instagram. Plánujete se v budoucnu soustředit i na další kanály?

To už nějakou dobu není pravda. Instagram je stále naší každodenní součástí, nicméně naše aktivita se rozšířila i na Youtube, kde spojujeme dvě naše největší vášně, a to vizuální obsah a hudbu. Vytvořily jsme hudební kanál, na kterém zveřejňujeme naše oblíbené interprety. Písničkám se snažíme dávat naši tvář pomocí fotek. Na tento kanál umisťujeme i naše videa z cest, která tomu všemu dávají osobnější nádech.

Lidovky.cz: Jaké projekty chystáte v nejbližší době?

V dalších měsících nás čeká natáčení pokračování cestovatelského seriálu „Škoda Není doma“. V prosinci budeme na vánočním Lemarketu, který se koná 17. a 18. prosince a vůbec poprvé tu budeme prodávat naše fotografie.