Muž, který umí říct ‚ne‘. Na nového ruského velvyslance v USA míří evropské sankce

WASHINGTON/MOSKVA Rusko v pondělí jmenovalo svého nového zástupce ve Washingtonu. Od prvního září se jím stane kariérní diplomat a expert na kontrolu zbrojení Anatolij Antonov. Ten je mimo jiné také na sankčním seznamu Evropské unie i Kanady. Ve funkci Antonov nahradí Sergeje Kisljaka, který byl v centru amerického skandálu o vměšování Rusů do prezidentské volby. Moskva si od „jestřába“ Antonova slibuje nesmlouvavé postoje.

O Antonovovi jako potenciálním náhradníkovi Kisljaka se začalo spekulovat poté, co dlouholetý zástupce Kremlu ve Washingtonu oznámil svůj konec. Svým spolupracovníkům Kisljak řekl, že končí se svojí diplomatickou kariérou kvůli kontroverzím, které jej obklopovaly po setkáních s poradci prezidenta Donalda Trumpa. Podle amerického listu The New York Times (NYT) měl dokonce říct, že se mu kvůli problémům začali vyhýbat jeho američtí přátelé.

Anatolij Antonov v diplomatických službách působí téměř čtyřicet let. Před svou nadcházející funkcí byl od prosince 2016 náměstkem ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Nezvykle pro diplomaty do svých zkušeností může zahrnout také působení na ministerstvu obrany, kde měl na starosti diplomatické záležitosti především v otázkách, jako je válka v Sýrii.

Svou diplomatickou kariéru začal v roce 1978 po absolvování známého Státního institutu mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO), odkud si odnesl magisterský titul i znalost barmského jazyka. V roce 2012 přidal doktorát v oboru politologie na moskevském Institutu světové ekonomie a mezinárodních vztahů.



Je znám jako odhodlaný vyjednávač a nekompromisní a inteligentní mluvčí. V rámci ruské diplomacie patří ke křídlu zástupců tvrdých postojů ve vztahu k USA. Na druhou stranu ale zastává názor, že „obě země mají tolik překrývajících se zájmů, že by spolu měly spolupracovat“.

Umí říct ne

„Pravděpodobně toho ví více než kdokoliv jiný o severokorejském raketovém programu. Je vychytralý, důvtipný a velmi schopný,“ řekl NYT ruský bezpečnostní analytik Vladimir Frolov. Na místě náměstka ministra obrany byl pět let, protože byl užitečný svou znalostí v oboru odzbrojení i dalších strategických záležitostech. Nezřídka také vystupoval jako tvář ministerstva v zahraničních záležitostech, především po ruské intervenci v Sýrii na konci roku 2015.

Od února 2015 má Antonov své místo mezi ruskými představiteli sankcionovanými Evropskou unií a Kanadou kvůli zapojení do anexe Krymu v březnu 2014. Jako ostrý zastánce ruských zájmů byl podle zákulisních informací Antonov viděn jako Kisljakův nástupce ještě před prezidentskými volbami v USA v listopadu minulého roku. Měl totiž tvrdě postupovat proti administrativě Hillary Clintonové, pokud by se stala prezidentkou.

To se však nestalo a ruská administrativa proto vyčkávala, jakým prezidentem bude Trump, od něhož si mnozí slibovali oteplení vztahů s Ruskem. Skutečnost však je jiná, a proto nastal Antonovův čas. „Kreml nevidí žádné zlepšení. Antonov je jmenován, protože umí říct ne,“ řekl ruské mutaci BBC zdroj z okolí nově jmenovaného velvyslance.

Rusové si slibují, že Antonov odrazí veškeré protiruské útoky. Patří podle nich do tvrdé školy diplomatů klasického sovětského typu. Pod příslibem anonymity popsal BBC jeden z ruských představitelů, jak tvrdohlavým Antonov je. Před lety vedl ruskou delegaci na jednání do jedné ze zemí Evropské unie. Na hranicích měli všichni členové delegace poskytnout své otisky prstů. Výjimku z toho mohli dostat jen ti nejvýše postavení. Antonov však trval na tom, že otisky neposkytne ani jeden z členů. „Na hranicích jsme byli drženi opravdu dlouho. Část delegace nakonec byla vpuštěna za Antonovových podmínek, zbytek zůstal,“ uvedl zdroj.

Mnohem tvrdší než Kisljak

Bývalý americký velvyslanec v Moskvě Michael McFaul pro NYT vzpomínal na své zkušenosti s jednáním s Antonovem o nové Dohodě o snížení počtu strategických zbraní (START), která byla za prezidentství Dimitrije Medvěděva podepsána v roce 2010 v Praze. „Pamatuji si ho jako velmi tvrdého vyjednávače. Neustoupil ani o píď. Všechny změny ve smlouvě musely být vždy dohodnuty přímo s prezidentem Medvěděvem,“ popisoval.

„Je mnohem tvrdší než Kisljak,“ potvrdil BBC ruský politolog Andrej Kortunov. Antonovův styl je podle něj mnohem sušší a uzavřenější. Takovým se podle expertů stal na ministerstvu obrany, které z něj udělalo tvrdého muže. „Věřím, že si vzpomene, že po celou svou kariéru byl diplomatem, ne tvrdým byrokratem,“ řekl BBC nejmenovaný západní diplomat s nadějí, že se chování nového ambasadora bude postupem času více podobat tomu Kisljakovu.

Bývalý ruský velvyslanec v Íránu a Thajsku Alexander Marjasov údajnou nesmlouvavost budoucího velvyslance Moskvy ve Washingtonu trochu zjemňuje. Podle něj Antonov neztratil smysl pro humor a výřečnost. Tvrdě si jde za svým, ale dokáže vždy vyslechnout názor oponenta v debatě.