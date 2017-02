‚Neuvěřitelně vysoká‘ radiace ve Fukušimě. Robota zničí za méně než dvě hodiny

Elektrárnu provozuje psolečnost Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), ta na konci ledna uveřejnila hodnoty z posledního měření radiace, napsal The Washington Post.

Úroveň radiace v kontejnmentu (ochranná budova z oceli a betonu, pozn. red.) druhého reaktoru dosáhla hodnoty 530 sievertů (sievert je jednotkou ekvivalentní dávky ionizujícího záření) za hodinu. Tak vysoké číslo zdaleka převyšuje dosavadní maximum 73 sievertů za hodinu, které bylo v reaktoru naměřené po katastrofě v březnu 2011.

Byla to největší jaderná katastrofa od ukrajinského Černobylu v roce 1986. V roce 2011 zabilo zemětřesení a následné vlny tsunami téměř 16 000 lidí na severovýchodním pobřeží Japonska, 160 tisíc dalších lidí ztratilo své domovy a živobytí. A vyrovnání se s následky po katastrofě trvá mnohem déle, než se očekávalo.Tedy aspoň v případě Fukušimy.



Při tak vysoké úrovni radioaktivity, která byla ve Fukušimě nově naměřena, by člověk zemřel i pokud by záření byl vystaven jen na pár okamžiků.

TEPCO zaznamenala a změřila vysoké hodnoty záření v blízkosti jádra druhého fukušimského reaktoru pomocí dálkově ovládané kamery a zařízení měřícího radiaci, což naznačuje, že uniklo nějaké roztavené palivo.



Toto měření bylo vůbec první, kdy se robot byl schopen dostat tak blízko ke zničenému reaktoru. Díky němu se našla tři stopy (0,91 metru) široká díra v kovovém roštu primárního kontejnmentu reaktoru.

Robot aby nepřežil ani dvě hodiny, čtyři sieverty by zabily polovinu ozářených

Při takové úrovni radiace by byl robot schopen pracovat méně než dvě hodiny, než by byl zničen, uvedla společnost TEPCO. Japonský Národní institut radiologických věd k situaci řekl, že lékaře nikdy nenapadlo, že se ve své práci setkají s tak vysokou úrovní radiace.

Podle tiskové agentury Kjódó institut odhaduje, že vystavení jednomu sievertu záření může vést k neplodnosti, ztrátě vlasů a šedému zákalu, zatímco čtyři sieverty by zabili polovinu lidí, kteří by jim byli vystaveni. Ve Fukušimě naměřili 530 sievertů.



Přístroj, který hodnoty naměřil, zatím ještě nebyl v reaktorech 1 a 3, které jsou ještě stále v provozu.



Měli by se Japonci obávat?

Někteří analytici říkají, že ještě ne. I když je úroveň radiace „neuvěřitelně vysoká,“ říká Azby Brown ze Safecastu, člen organizace, která monitoruje úroveň radiace. Podle Azbyho naměřené hodnoty nutně nemusí znamenat alarmující změnu úrovně radiace ve Fukušimě. Dle jeho slov je to zkrátka poprvé, co se podařilo dostat do takové hloubky reaktoru.

Brown na stránce Safecast napsal: „Je třeba zdůraznit, že měření záření v této oblasti nikdy neproběhlo, a očekávalo se, že výsledky budou mimořádně vysoké. 530 sieverů za hodinu naměřených ve Fukušima-Daiichi je zdaleka nejvyšší číslo, ale neznamená to, že tam hladiny rostou, ale že tato oblast s vysokým zářením byla konečně změřena. Podobná měření jsou plánována i pro jednotky Daiichi 1 a 3. Neměli bychom být překvapeni, pokud se zde naměří ještě vyšší hodnoty radiace.“

Jaderný expert a hostující profesor na hoseiské univerzitě Hiroshi Miyano také varoval před přeháněním. Řekl, že měření radiace nemusí být zvláště spolehlivé, protože se jednalo o odhad založený na analýze obrazu. „Není to nic nového, čeho bychom se měli obávat,“ dodal. TEPCO dodala, že tolerance odchylky u měření je 30 procent.

Expert na jadernou bezpečnost a bývalý hlavní vědecký pracovník japonského Výzkumného institutu jaderné energie Fumiya Tanabe řekl, že i když odborníci očekávali výsledky měření radiace uvnitř reaktorů vysoké, bylo to pro ně i přes to šokující.



„Bude velmi obtížné na místě pracovat s roboty a odstranit palivo. Zjištění tak mohou značně ovlivnit časový plán ohledně vyřazování reaktorů z provozu,“ okomentoval Tanabe situaci. TEPCO doufá v začátek odebírání paliva v roce 2021.

Mohla by být hladina radiace ještě vyšší?

530 sievertů bylo zaznamenáno v určité vzdálenosti od roztaveného paliva, takže ve skutečnosti by měření mohlo být desetkrát vyšší, než bylo zaznamenáno, řekl jeden ze šéfů centra informací o jaderné energii, Hideyuki Ban. Zároveň souhlasil s Tanabem, že zjištění ukazují na obtížný proces vyřazování elektrárny z provozu. Dodal, že odstraňování paliva se nejspíše také opozdí.



Tanabe uvedl, že hodnoty měření by měly zastavit zastánce jaderné energie v Japonsku, včetně premiéra Šinzó Abeho.