New York zakázal kontroverznímu fondu Donalda Trumpa přijímat peníze od dárců

Úřad newyorského generálního prokurátora odeslal v pátek republikánskému miliardáři dopis nařizující okamžité zastavení sběru příspěvků od dárců na území státu. V opačném případě to „bude považováno za pokračování podvodů na obyvatelích státu New York“, uvádí se v dopise.



Pro Trumpa, který od první prezidentské debaty s demokratickou sokyní Hillary Clintonovou čelí problémům kvůli urážkám na adresu bývalé vítězky soutěže Miss Universe či neochotě zveřejnit daňové přiznání, jde o další patálii potenciálně ohrožující jeho pozici v boji o Bílý dům.

Jeho fond se dostal do středu zájmu americké veřejnosti poté, co list The Washington Post před dvěma týdny informoval o tom, že údajně používá dary z fondu pro vlastní potřeby.

Prostředky z fondu Donald J. Trump Foundation mu podle washingtonského listu například posloužily například k tomu, aby v roce 2007 zaplatil pokutu za svůj floridský hotel Mar-a-Largo ve výši 120 000 dolarů (téměř tři miliony korun) za to, že stožár stojící u hotelu téměř dvojnásobně převyšoval povolenou výšku. Trump místo pokuty poukázal o něco vyšší částku z fondu do nadace válečných veteránů, na čemž se dohodl s floridskými úřady.

Tři roky poté urovnal 158 000 dolary z fondu spor s hráčem golfu, který se domáhal výhry v dobročinném turnaji na Trumpově hřišti a hrozil žalobou.

Informace nyní prověřuje daňový úřad, který může magnáta přimět nahradit fondu všechny peníze, které použil pro vlastní potřebu.