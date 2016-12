Šestý ročník hudebních cen Vinyla. Šanci mají Midi Lidi nebo Oldřich Janota

O album roku se letos uchází díky rovnosti bodů čtyři nahrávky. Mezi nimi jsou kytaroví Tomáš Palucha, kteří zaujali kritiku albem Guru, emotivní debut These Semi Feelings, They Are Everywhere jednočlenného projektu dné, experimentální duo Sister / Body s deskou Spells a etablovaní Midi Lidi se svojí poslední nahrávkou Give Masterpiece a Chance!.

Objevem roku může být kyber-popová Zagami Jericho, Orient, kteří kříží synth-pop s post-rockem a dalšími žánry, nebo noisrapoví Ghettoblaster.

V kategorii počin roku se o vítězství uchází retrospektivní box osmi CD písničkáře a experimentátora Oldřicha Janoty Ultimate Nothing, průběžný brněnský festival Itch My Hahaha a vydavatelský label Opak Dissu.

Oldřich Janota

O vítězích Vinyly 2016 rozhodne sedmadvacetičlenná porota hlasováním ve druhém kole. Ceny se budou předávat 9. února na slavnostním večeru v pražském Lucerna Music Baru. Konkrétní podoba dramaturgie bude známa během prosince. Vyhlašovacím večerem bude provázet manželsko-umělecká dvojice Marie Bláhovcová & Bohdan Bláhovec.