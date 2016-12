Exsenátor Novák v kauze ROP pro obvinění nespěchá, v USA zůstane do konce roku

„Když jsem byl předminulé úterý na policii, vyšetřovatelé se mě ptali, kdy se můj klient vrátí. Řekl jsem jim, že je schopen se vrátit do konce roku. A pokud by bylo urgentně potřeba, tak přijede kolem 21. prosince,“ sdělil serveru Lidovky.cz Novákův právní zástupce Michael Kis. Podle něj policie na tuto nabídku nereagovala, Novák tedy dál v klidu pobývá v Americe. „Kdyby řekla, ať přijede, tak přijede, je to jednoduché. Ale policie se nevyjádřila, tak podle toho se můj klient k tomu i staví,“ dodal Kis.

Proč kriminalisté netrvali na co nejdřívějším Novákově návratu do České republiky, není jasné. Dozorující žalobce Tomáš Minx z Vrchního státního zastupitelství v Praze se omezil na stručné vyjádření. „Mohu potvrdit jen to, že z celkového počtu 24 osob bylo sděleno obvinění 23 osobám. Další zprávy s ohledem na probíhající trestní řízení a zachování jeho účelu vám poskytnout nemohu,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz státní zástupce Minx.

Termín Novákova návratu by ale neměl být předmětem dohadování jeho advokáta s policií. Bývalý vlivný člen ODS o plánovaném stíhání ze strany policie ví, sám by se tak měl co nejdříve dostavit a být vyšetřovatelům k dispozici. A platí tedy, že do Česka přijede hned po Novém roce? „To bylo v úterý minulý týden. Co se mu zrodí v hlavě dneska, to nevím,“ poznamenal advokát Kis.

Výhýbá se Novák vyšetřování? Proč by to dělal, namítá jeho advokát

Na první pohled laxní přístup policie k Novákovi budí rozpaky o to víc, že exsenátor za ODS byl podle kriminalistů vedle jiného bývalého zákulisního hráče ODS Daniela Ježka hlavou celé skupiny. Ježek už přitom kvůli ovlivňování svědků sedí ve vazbě. „Kdybych se dostal do situace, že mám usnesení doručeno celé skupině kromě jednoho, tak bych se hodně snažil, abych to doručil i poslednímu,“ uvažuje senátor a někdejší vyšetřovatel hospodářských kauz Václav Láska, jemuž server Lidovky.cz případ popsal.

Podle Lásky by právě kvůli vazbě policie měla konat co nejrychleji, aby maximálně šetřila Ježkova práva. „Když je někdo ve vazbě, je povinností dělat úkony a vyslechnout svědky co nejrychleji,“ upozorňuje bývalý vyšetřovatel. Současně ale připouští, že termín avizovaného návratu Nováka je akceptovatelný. Protože exsenátor údajně představoval vedle Ježka klíčovou postavu skupiny, i v jeho případě by po návratu do země mohla být podle Lásky hrozba vazby kvůli svědkům ve hře.

Nesnaží se tak nakonec Novák setrvat v Americe, aby se policejní cele a vyšetřování vyhnul? „Samozřejmě, že se nebude snažit mařit vyšetřování. Proč by to dělal,“ podotkl však advokát Kis. „Je tam pracovně, řekl jsem to i policistům,“ dodal. Novák se v USA už několik let zabývá byznysem s realitami, obchodním aktivitám se věnuje především na Floridě, kde si rovněž koupil dům.

Bývalý vicehejtman Kouda si byl pro obvinění o víkendu

Na rozdíl od Nováka už má obvinění v ruce někdejší vicehejtman Ústeckého kraje Pavel Kouda (dříve ČSSD), který byl pro změnu minulý týden na dovolené v Itálii. Ale hned po návratu se uplynulou sobotu přihlásil na expozituře Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Teplicích.

Pavel Kouda (dříve ČSSD) býval náměstkem hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové.

„Můj klient si v sobotu převzal usnesení o zahájení trestního stíhání. Protože s jeho obsahem nesouhlasí, podali jsme do protokolu stížnost, kterou odůvodníme v následujících dnech,“ sdělil serveru Lidovky.cz Koudův právní zástupce Vencislav Sabotinov.

Kriminalisté z NCOZ rozhodli o stíhání skupiny předminulé pondělí, o den později rozjeli zatýkání. V kauze jde podle vyšetřovatelů o rozsáhlé manipulace s evropskými penězi v dotačním programu ROP Severozápad, k němuž mělo docházet mezi lety 2008 až 2011. Účelovým hodnocením žádostí o dotace mělo projít na 530 projektů, škoda se podle kriminalistů vyšplhala na 13,9 miliardy korun.

Cílem skupiny bylo paraziticky participovat na dotacích, píše policie

„Policejní orgán je přesvědčen o tom, že každý z obviněných se různým způsobem a různou měrou podílel na protiprávním činnosti skupiny, kterou založili Alexandr Novák a Daniel společně s vybranými významnými regionálními politiky ČSSD s cílem paraziticky participovat na finančních prostředcích poskytovaných z fondů EU spolu s osobami z politicko-podnikatelského prostředí,“ stojí v usnesení, s nímž se server Lidovky.cz seznámil.

Skupinou se linou obvinění z poškození finančních zájmů zájmů Evropské unie, účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení či sjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

Nejvýraznějšími postavami skupiny jsou bývalá ústecká hejtmana Jana Vaňhová (ČSSD), někdejší členové celostátního vedení sociálních demokratů Jakub Pánik a Petr Navrátil, vysoký úředník na ministerstvu průmyslu a obchodu a exprimátor mostu Vladimír Bártl (ODS) či někdejší předseda severočeské ODS a současně ředitel největšího zdravotnického zařízení v Ústeckém kraji Petr Fiala (ODS).