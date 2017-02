Odmítli jsme Mládkova poradce, stal se z něj náměstek, napsal moderátor Moravec

„Lubomír Bokštefl se prakticky celý profesní život pohybuje v oblasti elektronických komunikací a jako můj poradce osvědčil výbornou znalost problematiky, která s tímto sektorem souvisí,“ uvedl Mládek.



Moderátor České televize Václav Moravec na Twitteru uvedl, že Bokštefl se stal náměstkem krátce poté, co ho jako pouhého poradce ministra odmítl do svého pořadu Otázky Václava Moravce. „To jsou věci. Do OVM jsme odmítli poradce (chtěli jsme náměstka pro telekomunikace), z poradce se náhle stal náměstek!“ napsal moderátor. Tam mu na jeho komentář odpověděl i Andrej Babiš. Mezi avizovanými hosty pořadu náměstek Bokštefl nyní je.

Bokštefl v letech 1991 až 1992 působil na pozici náměstka federálního ministra spojů. Pracoval například ve společnosti AT&T jako generální ředitel pro ČR a SR. Byl také obchodním ředitelem společnosti TTC. Jako poradce ministra průmyslu a obchodu působí od června 2015.



Na ministerstvu průmyslu a obchodu nyní působí osm náměstků.