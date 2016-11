Novým šéfem úřadu, který má klíčovou úlohu v rozvoji celé Prahy, by se mohl stát bývalý primátor Prahy a architekt Jan Kasl. Podle zdrojů serveru Info.cz chce právě jeho jméno ve středu navrhnout městské radě náměstkyně primátorky Petr Kolínská.

Sám Kasl informaci potvrdit nechtěl. „Ponechám to bez komentáře, zeptejte se někoho jiného,“ uvedl pro server Lidovky.cz exprimátor. Podivení vyjádřila primátorka Krnáčová. „O ničem takovém nevím, ale hodně by mě to překvapilo. V takové funkci by měl být člověk, který je apolitický a projde výběrovým řízením,“ odepsala ve zprávě.



„Respektuji pravidla výběrového řízení. Přihlášky je možné posílat do zítra a jsou neotevřené,“ napsala Kolínská s dodatkem, že o výsledku výběrového řízení bude informovat, jakmile se s ním seznámí.



Pokud by ovšem radní Kasla jako možného nového ředitele schválili, jeho jmenování by se uskutečnilo bez výběrového řízení.

Doposud vedl Institut plánování a rozvoje Petr Hlaváček. Ten byl ale pražskými radními na konci září odvolán. Důvod? Podle informací šlo zejména o zpoždění přípravy Metropolitního plánu. Dočasným vedením IPR tak byl pověřen jeho zástupce Ondřej Boháč.

Zdůvodnění svého odvolání Hlaváček následně označil za zarážející. „Jmenování a odvolání ředitele je plně v gesci rady. Nerozumím ovšem důvodům. Údajně jsou za tím problémy s přípravou Metropolitního plánu. Takové zdůvodnění je zarážející, protože k tomu kroku dochází záhy poté, co nezávislá expertní skupina, kterou si samo město objednalo, přišla se závěrem, že plán je v souladu se zákonem a že by Praha měla pokračovat v jeho pořizování,“ řekl Hlaváček, který se stal ředitelem IPR coby příspěvkové organizace hlavního města, která má na starosti mimo jiné územní plánování, v únoru 2015.

Mrzelo jej navíc, že se o svém odvolání nedozvěděl od Kolínské osobně.Náměstkyně primátorky tehdy sdělila , že důvodem pro Hlaváčkův odchod bylo jeho odmítnutí odvolat architekta Romana Kouckého, šéfa skupiny připravující Metropolitní plán. „Kdyby bylo na mně, řešila bych vše odvoláním pana Kouckého, ale ředitel Hlaváček spojil svou funkci s jeho, abych se domohla této změny, musela jsem přistoupit k jeho odvolání,“ řekla Kolínská.

IPR vznikl z Útvaru rozvoje města za primátora Tomáše Hudečka (nestr., tehdy TOP 09). Institut má za úkol mimo jiné připravit nový územní plán a plánovat rozvoj města. Jeho roční rozpočet je asi 300 milionů korun.