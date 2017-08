Mueller vyšetřuje údajné zásahy Rusů do voleb. Vyslechnout chce přední Trumpovy poradce

WASHINGTON Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller rozplétající kauzu údajné loňské předvolební koordinace Rusů a týmu Donalda Trumpa chce vyslechnout přední činitele Bílého domu. Uvedl to v sobotu deník The New York Times s odkazem na informované zdroje. Prezident Trump, který se v minulosti vyjádřil o Muellerově práci s nevolí, tento týden prohlásil, že jej rozhodně nemá v úmyslu odvolávat.

Mueller podle listu požádal Bílý dům o to, aby mohl vyslechnout několik předních současných či bývalých Trumpových poradců a dalších spolupracovníků, mezi nimiž je například nedávno propuštěný personální šéf Reince Priebus.



„Pan Mueller se ptal Bílého domu na konkrétní schůzky, kdo se jich zúčastnil a jestli existují poznámky, zápisy či jiné dokumenty o nich,“ citoval deník dva anonymní zdroje.

Žádný výslech však zatím nebyl domluven, dodal list.

Údajné ruské zásahy do loňských voleb řeší čtyři výbory amerického Kongresu, Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a právě zvláštní vyšetřovatel Mueller, jehož navzdory prezidentově nevoli jmenovalo ministerstvo spravedlnosti. Šéf Bílého domu označuje hledání údajných kompliců Ruska mezi svými spolupracovníky za hon na čarodějnice.

Zatímco někteří opoziční demokraté mluví o hromadících se důkazech, které prezidenta diskvalifikují pro výkon jeho funkce, Trumpovi republikáni nechtějí uznat, že by existoval důvod k úvahám o prezidentovu odvolání.