O brexitu budou moct vyjdednávat i Skotové, Velšané a Severní Irové. Ale jen omezeně

Mayová navrhla vytvoření nového orgánu, jehož prostřednictvím by se regiony s různými stupni autonomie k problematice vyjadřovaly. „Společnou prací dosáhnou britské národy úspěchu při odchodu z Evropské unie. Posílíme tak náš jedinečný a trvalý svazek,“ uvedla Mayová v prohlášení po schůzce.



Premiérka zastává názor, že regionální vlády sice mohou přispět svými názory na podmínky brexitu, který voliči schválili v červnovém referendu, ale nesmějí narušit strategii ústřední vlády úsilím o samostatné vyrovnání s EU, připomněla agentura Reuters.

„Já nevím, jaká je vyjednávací pozice Británie, protože nám to nemohou říci,“ reagovala Sturgeonová. „Nemohu rozvracet něco, co neexistuje. Nepřipadá mi, že by tu nějaká britská vyjednávací strategie byla,“ rýpla si také. Skotská představitelka dodala, že není ochotná přihlížet tomu, jak je Skotsko tlačeno ke srázu. „Následky v podobě ztrát pracovních míst, investic a nižší životní úrovně jsou příliš vážné,“ zdůraznila.

V červnovém referendu skotští a severoirští voliči na rozdíl od zbytku země hlasovali pro setrvání v unii. Skotská vláda proto hrozí dalším referendem o setrvání ve Spojeném království.