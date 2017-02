Občanky s čipem se ve Sněmovně zasekly. Kritici odmítají zastaralou technologii

Novele zákona hrozilo i zamítnutí, což žádal Ivan Pilný (ANO). Nelíbí se mu, že průkaz by neměl bezkontaktní čip. „Snažíme se zavádět za stovky milionů korun technologii minulého století. Nemá to absolutně žádný smysl,“ řekl Pilný. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura označil jeho argumenty za rozumné. „Pořizujeme si něco, co nám k ničemu nebude. Je to takový výstřel do tmy,“ uvedl Stanjura. Chovanec výstup Pilného označil za porušení koaliční smlouvy, upozornil server iDNES.cz.



Vrácení normy do druhého čtení navrhl Chovanec, aby o ní mohli poslanci ještě dál diskutovat a případně podat celkový pozměňovací návrh. Za vládním návrhem ale ministr stojí. „Technologie je konzervativní, aby stát mohl zajistit bezpečnost přenosů dat,“ zdůraznil. Chovanec v případě zavedení bezkontaktního čipu varoval před možným zneužíváním identity lidí.

Podle zpravodajky Věry Kovářové (STAN, za TOP 09) mohou být průkazy s kontaktním čipem zastaralé, je ale podle ní nutné elektronizaci zahájit. Podobně se vyjádřil Jan Klán z KSČM. „Je třeba se trochu někam pohnout,“ poznamenal.

Předloha předpokládá, že by se průkazy s čipem stejně jako nynější obyčejné doklady vydávaly zdarma, ne za 500 korun. Průkazy s elektronickým čipem by měly lidem umožnit přihlášení do různých systémů státní správy a vyřizování některých záležitostí bez návštěvy úřadu. Měly by být podle představ ministerstva vnitra povinným dokladem a kromě prokazování totožnosti osobně by měly být i prostředkem pro elektronickou identifikaci.

Každý čip občanského průkazu by měl podle záměru takzvaný autentizační certifikát, který by sloužil ke vzdálené identifikaci občana vůči portálům veřejné správy. Lidé by mohli dokumenty podávat přímo z domova a nemuseli by na úřad. Dalším z cílů nových občanských průkazů je poskytnout držitelům elektronický podpis.

Lidé by navíc mohli podle úprav výboru pro veřejnou správu žádat o vydání průkazu a cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Doklad by za vyšší poplatek měli do jednoho pracovního dne, nebo do pěti dnů od podání žádosti.