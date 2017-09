Obětí 11. září přibývá. Trosky WTC byly jedovaté, i když hasičům tvrdili opak. Desítky jich teď umírají

NEW YORK / PRAHA Táta a syn. Hasič a policista. Oba strávili v troskách zřícených budov Světového obchodního centra po teroristických útocích 11. září 2001 dlouhé týdny v zoufalé snaze někoho zachránit. Poručík Raymond Alexander (76) i jeho syn Robert (43) loni zemřeli na rakovinu, kterou lékaři spojili s látkami, jichž se nadýchali na Ground Zero.

Při nejhorším teroristickém útoku v moderních dějinách přesně před 16 lety, kdy al-Káida unesla čtyři dopravní letadla a zaútočila s nimi v New Yorku a Washingtonu, zemřelo 2997 lidí. Z toho 343 newyorských hasičů, 60 policistů a 8 záchranářů.

Od té doby zemřelo dalších 159 hasičů. Minulý čtvrtek přibylo na zeď jejich velitelství v Brooklynu dalších 32 jmen jako připomínka oběti, kterou hasiči podstoupili. Jde o 32 lidí, kteří za poslední rok zemřeli na nemoci spojené s pobytem v „jedovaté“ zóně Ground Zero, kam se zřítily obě obří věže Světového obchodního centra.

Mezi těmito jmény jsou i otec a syn Alexandrovi. Raymond Alexander nastoupil k hasičům v roce 1964, v roce 1986 byl povýšen na poručíka a sloužil u jednotky v Bronxu. Právě s ní zasahoval 11. září a v týdnech poté na Ground Zero. Syn Robert v době útoků sloužil jako policista v New Yorku a podílel se na záchranných pracích.

Na začátku roku 2002 od policie odešel a hned nastoupil k hasičům – poříčnímu oddílu. Oba loni podlehli rakovině, Raymond Alexander po třináctiletém boji s nemocí.

„Nevede se mi vůbec dobře, to vám můžu říct,“ sdělila deníku NY Daily News Ginger Alexandrová, která musela sledovat smrt manžela a syna. „Příliš mnoho rodin přišlo o své nejbližší. Ale nechci za jejich smrt nikoho vinit, nechci se do toho pouštět. Prostě to tak je... “

Trosky World Trade Center: Noční peklo.

„World Trade Center Memorial Wall je připomínkou jejich odvahy, jíž prokázali před 16 lety a potom, když čelili nemoci. Je symbolem statečnosti příslušníků našich jednotek a připomíná, jakému nebezpečí jsme vystaveni. Dvaatřicet příslušníků, na které dnes vzpomínáme, bylo statečných a odvážných a splnili povinnost bez ohledu na cenu, kterou za to zaplatili,“ řekl šéf newyorských hasičů Daniel Nigro při ceremoniálu u zdi.

„Už neexistuje číslo jako 343, protože nevíme, kde se ztráty zastaví. Nikdo to neví. Víme pouze to, že velké množství našich příslušníků je nemocných a že počet lidí, kteří přišli o život kvůli 11 .září, se bude rok od roku zvyšovat. Nyní už je na zdi napsáno 159 jmen,“ dodal Nigro. Většina z 32 hasičů zahynula na různé typy rakoviny.

Záchranáři z Ground Zero trpí nemocemi a umírají, protože dýchali vzduch, v němž týdny hořely toxické látky ze zřícených obřích kancelářských budov. Většina z nich pracovala bez respirátorů, protože tehdejší měření vládních organizací na místě neprokázala život ohrožující koncentrace nebezpečných látek.

Trosky World Trade Center: Lidský řetěz.

Ground Zero ale ve skutečnosti obsahovalo směs rozdrcených či hořících nebezpečných látek včetně azbestu, olova, skla, těžkých kovů, betonu, jedovatých plynů, ropných látek, leteckého paliva, materiálů ze stovek kanceláří a tisíce kusů lidských těl.

Do konce roku 2016 zahynulo na nemoci spojené s 11. zářím dalších 132 newyorských policistů. Do srpna 2017 vyplatil federální kompenzační fond pro oběti 11. září 2,8 miliardy dolarů téměř 17 000 lidem, kteří trpí rakovinou nebo mají jiné zdravotní potíže a následky po útocích.

Nová generace vdov a vdovců

„Do roku 2021 překročí počet lidí, jež zemřou na nemoci spojené s 11. zářím, počet obětí, které zahynuly přímo při útoku,“ řekl loni deníku Guardian Jim Melius, člen kontrolní rady vládního zdravotního programu pro záchranáře z 11.září.



„Hodně lidí je velmi vážně nemocných a nemoci je připraví minimálně o deset let života. Už teď vidíme mnoho předčasných úmrtí mezi mladými kvůli rakovině. Brzy tady bude nová generace vdov a vdovců,“ dodal Melius.