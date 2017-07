Objednal si pivo, zatelefonoval si a zaútočil. Muž v pražském baru ukradl 20 tisíc

PRAHA Kriminalisté pátrají po muži, který ve čtvrtek v podvečer přepadl bar v ulici U Kněžské louky v Praze 3. Barmanku několikrát udeřil loktem do obličeje, pak ji zavřel na toaletě. Útočník si odnesl téměř 20 tisíc korun, informoval policejní mluvčí Tomáš Hulan. Policie s ohledem na nebezpečnost pachatele prosí o pomoc s pátráním veřejnost.

Muž do baru přišel po páté hodině, objednal si pivo, stihl si i vyřídit telefonát. Po dvaceti minutách přeskočil barový pul a otevřel zásuvku, ve které měla barmanka uloženou hotovost a chtěl peníze ukrást. Žena se mu v tom snažila zabránit. Lupič ale barmanku udeřil několikrát loktem do obličeje, a žena upadla na zem do dveří místnosti za barem, uvedl Hulan.



Poté, co si peníze vzal, došel muž do vedlejší místnosti za barmankou a útočil dál. „Barmanku popadl za vlasy a smýkal s ní po místnosti do té doby, než ji zatlačil na záchod, kde ji zavřel,“ řekl mluvčí. Muž pak z podniku odešel, dveře, které se otevíraly pomocí takzvaného bzučáku na dálku, vytrhl ze zárubní.

„Pokud kdokoli poznáváte muže zachyceného na záběrech bezpečnostních kamer, znáte jeho totožnost, místo jeho pobytu či pohybu, předejte nám prosím tyto informace prostřednictvím linky tísňového volání 158,“ dodal mluvčí.