Ostatní kopírují náš program, posteskla si ODS. Sama kopíruje kampaň britské premiérky

„ODS jako první představila realistický návrh na snížení daní a zvýšení platů všech zaměstnanců. Téma se hned stalo klíčovým a ostatní strany nás vzápětí začaly kopírovat. Naše návrhy na 7% zvýšení platů všech zaměstnanců však vychází z reálných propočtů, nikoli z touhy trumfnout ostatní. Originál je vždy lepší než jeho nepovedená kopie,“ uvedla první žena ODS Alexandra Udženija.

První místopředsedkyně ODS svůj bonmot přitom nechtěně namířila na vlastní stranu. Kampaň občanských demokratů totiž také není ryzím originálem, pohled na přichystaný motiv ODS pro billboardy stranu usvědčuje z kopírování. Občanští demokraté se viditelně inspirovali hlavním motivem kampaně britských konzervativců premiérky Theresy Mayové, s nímž vytáhne do volebního klání ve Spojeném království. Ve Velké Británii se volby uskuteční 8. června.

Hlavní motiv kampaně ODS se barvami, rozvržením a hesly nápadně podobá kampani britských Konzervativců premiérky Theresy Mayové.

ODS na červenomodrém poli staví svůj program proti stávajícímu vedení země reprezentované prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Bohuslavem Sobotkou a lídrem favorita voleb ANO Andrejem Babišem. Zatímco ODS se prezentuje jako garant stabilní země, svým oponentům přisuzuje roli strůjců chaosu. Tento motiv svým rozvržením, barvami a hesly odpovídá tomu, jak už od dubna vede svou kampaň britská premiérka Mayová.

Poukazujeme na to, že vláda a prezident škodí zemi, říká Stanjura

Její konzervativci také vsadili v předvolebním soupeření o pozornost a přízeň voličů na přímou konfrontaci s největším rivalem. Svou vizí silného a stabilního vedení Spojeného království se Mayová vymezuje vůči koalici chaosu, již podle konzervativců ztělesňují lídr labouristů Jeremy Corbyn, šéf liberálních demokratů Timothy Farron a skotská premiérka (a lídryně Skotské národní strany) Nicola Sturgeonová.

Šéf volebního štábu ODS Zbyněk Stanjura se otázce, proč část motivu své vizuální kampaně převzala od britských konzervativců, vyhnul. Odkázal jen na to, že zatímco podle něj občanští demokraté předestírají veřejnosti silný program, jasné priority a vizi, vládní koalice s prezidentem po boku Česko poškozuje. „Strany vládní koalice žádný program nemají. Umí se pouze hádat a ve spolupráci s panem prezidentem dělat ostudu ČR v zahraničí. Naše srovnávací kampaň upozorňuje občany na výše uvedené,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

Další otázky na podrobnosti kampaně nechal Stanjura bez odpovědi. Odmítl tak sdělit, s kolika billboardy ODS počítá, jak vysoké náklady do lákání voličů hodlá strana vložit nebo čím dalším plánuje veřejnost vedle plakátů oslovit. Místo odpovědi se Stanjura jen ohradil vůči Lidovým novinám. „Patří do holdingu Agrofert, velmi blízkému Andreji Babišovi, a těžko od ODS můžete očekávat, že bude takovéto informace sdělovat své politické konkurenci,“ řekl.

Z britského vzoru udělala ODS českou bramboračku, míní expert

Podle marketingových expertů není silná inspirace v zahraničních kampaních nutně na škodu. Na druhou stranu zatímco v podání konzervativců kvitují vystihnutí konfliktu mezi nimi a labouristy, přenesení tohoto motivu podle nich ODS příliš dobře nezvládla. „Česká varianta už pracuje jen s obecným znechucením z politiky, zamotá tam Babiše, premiéra i Zemana, a místo toho slíbí poměrně obecné floskule. Trefnost provedení se změnila v klasickou českou bramboračku,“ sdělil serveru Lidovky.cz reklamní expert Vilém Rubeš.

Eduard Piňos z respektované agentury Ogilvy si pro změnu všímá, jak ve svém provedení ODS na rozdíl od konzervativců vynechala tvář svého lídra. „To také něco vypovídá, asi nejvíce právě o tom, že současné ODS taková osobnost chybí,“ sdělil serveru Lidovky.cz. „Vizuál je oproti britskému vzoru výrazně méně graficky zdařilý, řekl bych až odfláknutý,“ dodal. ODS však podle něj však zajímavě pracuje s tím, že do levé části sdělení umístila své soky. „Semioticky se to zdá být dobře zvolená strategie, ať už kvůli politickému spektru nebo že podvědomě to, co je nalevo, je vždy to horší, je to ‚na levačku‘,“ míní.

Motiv billboardů ODS v kampani před Evropskými volbami roku 2009.

ODS část své vizuální kampaně nevede na základě konfrontace se soupeři poprvé. Například před volbami do Evropského parlamentu v roce 2009 přišli občanští demokraté se sloganem „Řešení místo strašení“, který doprovázela fotografie rozesmátého Mirka Topolánka v kontrapunktu se zachmuřeným lídrem ČSSD Jiřím Paroubkem. ODS tehdy i s přispěním tohoto motivu bodovala, volby s 31 procenty vyhrála a v Evropském parlamentu získala pro své lidi devět křesel.