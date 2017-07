Oholili si bradky a schovali se mezi civilisty. Džihádisté odcházejí do ilegality

Mosul, kdysi baštu Islámského státu, už iráčtí vojáci za podpory americké armády téměř celý vybojovali zpět zpod nadvlády džihádistů. Islámský stát si drží pouze část Starého města, ale i v něm před více než týdnem sám odpálil mešitu Al-Núrí, symbol, z něhož v roce 2014 IS vyhlásil svůj chalífát. Jde o moment, který většina analytiků považuje za „začátek konce“ pro Islámský stát. Podle odhadů by k jejich úplnému vytlačení z Mosulu mělo dojít do několika dnů.

Předobraz toho, jak konec IS bude vypadat, se teď ukazuje právě ve svobodných částech Mosulu. Obyvatel východní části druhého největšího města v Iráku Mohammed Sinan o tom mluvil s americkou televizní stanicí NBC News.

Podle Sinana v jeho okolí „žije kolem 30 teroristů IS a okolí o nich moc dobře ví.“

To samé potvrdil i mosulský radní Zuher Al-Juburi, který tvrdí, že ve městě se schovávají stovky džihádistů. „Jediné, co udělali, je to, že si oholili bradky a převlékli si oblečení,“ popsal v neděli NBC News.

IS končí jako organizace, ale ne teroristická skupina

Sinan džihádisty schovávající se mezi civilisty označil za tikající bomby. „Jsou připraveni explodovat nebo zorganizovat řadu útoků proti místním,“ tvrdí Sinan.

To, že jsou aktivní a připravení k útoku, potvrdil i mluvčí sunnitské milice Al-Juburi, která v Mosulu s IS bojuje. Podle Al-Jubiriho jsou mezi nimi nejen bojovníci, ale také finanční podpora IS a agitátoři, kteří šíří džihádistickou interpretaci Islámu.

Místní se teroristy podle Sinana navíc bojí ohlašovat autoritám. Když prý spolu se sousedy čtyři radikály před měsícem nahlásil, tři z nich byli do týdne opět propuštěni na svobodu. „Možná bude někdo z nich vědět, že jsem je nahlásil já, a pak můžu přijít o život,“ popsal své dilema Sinan.

Někteří z nich podle Al-Jubiriho navíc podplácejí místní úředníky, kteří jim za 200 dolarů vydávají dokumenty potvrzující, že s IS nemají nic společného. „Islámský stát byl poražen jako organizace, ale ne jako teroristická skupina. Islámský stát už fakticky neexistuje, ale pořád má podporu a bojovníky, kteří jsou připravení kdykoli zaútočit,“ míní Al-Jubiri.