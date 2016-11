Oprávněné vyvedení z nádraží? Jen jsem si zdřímnul a chtěl po obsluze čaj, říká Rychlík

Kamerový záznam z hlavního nádraží v Praze ukázal, že proti režisérovi Břetislavu Rychlíkovi ochranka nepoužila nepřiměřené násilí. Tvrdí to alespoň Správa železniční dopravní cesty, která objekt spravuje. Rychlík s prvním výsledkem šetření nesouhlasí a míní, že se obsluha i ochranka chovaly hrubě. Incident se však i nadále prošetřuje, neboť stále není jasné, zdali ochranka docentovi JAMU nadávala, jak tvrdí režisér.



Lidovky.cz: Zástupci Správy železniční dopravní cesty tvrdí, že proti vám na hlavním nádraží v Praze ochranka zasáhla oprávněně. Reagovala prý na žádost obsluhy A Café kvůli vašemu nevhodnému chování. Co na to říkáte?

Mám natočené, jak žádám tu slečnu, aby zopakovala, že mě poslala do pr****. Stále jsem ji dokola žádal, ať to zopakuje. Na základě toho přiběhli nějací borci, vytáhli mě ven a nadávali mi. Co to je za šetření? Nechoval jsem se tam nevhodně. Nenadával jsem jí, dokonce jsem ji oslovoval madam.

KONVERZACE RYCHLÍKA S OBSLUHOU Obrázek z videa natočeného režisérem Rychlíkem Server Lidovky.cz má k dispozici záznam, který režisér Břetislav Rychlík natočil v kavárně A Café. Na záznamu není vidět začátek sporu. Podle Rychlíka mu měla obsluha opakovaně nadávat. Na nahrávce se Rychlík obsluhy opakovaně dožaduje, aby nadávku zopakovala na kameru, což se nestane. Záznam končí ve chvíli, kdy se zaměstnanec jiné restaurace Rychlíka zeptá, jestli má problém. Podle slov režiséra o chvilku později přiběhla ochranka a odtáhla ho bez bližšího ověření situace ven z haly. Záznamy z bezpečnostních kamer však podle SŽDC neprokazují, že zaměstnanci agentury použili nepřiměřené násilí.

Lidovky.cz: Zatím jen s pomocí kamer a rozhovorem se svědky potvrdili, že k incidentu došlo a že proti vám nebylo použito nepřiměřené násilí. Ta sprostá slova ještě prošetřují.

Ale ty kamery dokazují co? Že mě vyvedli? Oni takhle vyvádějí lidi? Podle mě je to zvůle a lidem by neměli takhle tykat a nemají jim nadávat. Kdyby ti policisté byli k něčemu, tak dosvědčí, že jsem se jich několikrát ptal, jak je možné, že je vyveden člověk za to, že si chtěl dát čaj. Co je nestandardní chování k obsluze? Že si objedná čaj a oni ho pošlou do prd***. Mé jediné „nevhodné“ chování bylo, že jsem si zdřímnul a chtěl jsem čaj.

Lidovky.cz: Správa železnic ve výsledcích šetření tvrdí, že vůči vám nebylo použito nepřiměřené násilí. Souhlasíte s tím?

Určitě mi nedrtili ruce, ale proč mi sprostě nadávali? Nesouhlasím s tím. Nikdo se mě neptal a čapli mě a vlekli. Mně se ten zásah zdál teda brutální.

Lidovky.cz: Kdy to podle vás bylo tedy brutální?

Když mě vyvedli ven a tam mi vyhrožovali.

Lidovky.cz: Když vás tedy vyhodili ven z haly, změnilo se nějak jejich chování?

Tam bylo právě to chování nejvíce brutální. Ne že by mě tloukli, ale tam mi začali vyhrožovat. Prostě mě vyvlekli pryč od lidí. Hlavně mě ale neměli vůbec vyvést.

Lidovky.cz: Na základě tohoto incidentu se prý uvažuje o tom, že ochranka dostane záznamová zařízení, aby se předešlo možným excesům. Co na to říkáte?

To je dobré. I kdyby se stalo jenom tohle, tak jsem šťastný. Měli by jim ale dát i nějaké školení. Lidem by tykat neměli a vyhrožovat už vůbec ne.

Lidovky.cz: Podle ředitelství železnic si vás také ochranka určitě nemohla splést s bezdomovcem.

Já jsem neříkal, že si mě spletli s bezdomovcem, ale že se ke mně chovali jako k bezdomovci. Nadávali mi a říkali, že patřím ven na lavičku. Tehdy pršelo, tak jsem si říkal, že to nemohou myslet vážně.

Lidovky.cz: Budete se tím ještě nějak zabývat?

Už nechci. Prošel jsem takovým očistcem. Všude se o tom debatuje.