'Oslavme 28. říjen jinde než na Hradě.' Politici plánují bojkot předávání státních vyznamenání

„Oslavme 28. říjen jinde, než na Hradě: v 18.30 na Staroměstském náměstí. Domluvili jsme se s (Petrem) Pithartem, (Michalem) Horáčkem, pozvali rektory, připojila se Univerzita Karlova,“ napsal v sobotu na twitter předseda Starostů Petr Gazdík.

Bojkot je reakcí na aktuální kauzu kolem vyškrtnutí přeživšího holocaustu Jiřího Bradyho ze seznamu laureátů státního vyznamenání. K tomu podle jeho synovce a ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) došlo jako msta za to, že se Herman setkal s duchovním vůdcem dalajlamou. ČTĚTE: Herman: Zeman mi pohrozil, že jestli se sejdu s dalajlamou, neudělí strýci vyznamenání

Účast na akci na Staroměstském náměstí potvrdil i Daniel Herman. Slavnost na Hradě bude bojkotovat i ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Tak si to shrňme. Máme prezidenta co lže, co uráží, mluví jako dlaždič a teď nově i vydírá. Na Hrad 28. řijna večer nepřijdu. Svoji účastí nechci přispívat k dojmu, že je vše v pořádku, když pravda a láska jsou na Hradě na úbytě,“ uvedl na svém twitterovém účtu.

Jeho stranický lídr Pavel Bělobrádek se zatím zdržuje komentáře a tvrdí, že o tom, jestli je správné se slavnostního udílení vyznamenání zúčastnit nebo ne, si musí rozhodnout každý sám za sebe.

Halík: vyznamenaní by si měli sáhnout do svědomí

Katolický kněz a profesor Tomáš Halík uveřejnil vyjádření na serveru tapolitika, ve kterém vyzývá pozvané k neúčasti na slavnostní ceremonii na Hradě: „Chtěl bych poté, co se ukázalo, jak hanebným způsobem Miloš Zeman vydíral ministra Hermana v souvislosti s návštěvou Jeho Svatosti dalajlámy a z nízké msty vyškrtl ze seznamu vyznamenaných jeho strýce, vyzvat všechny slušné lidi mezi pozvanými na hradní recepci 28. října – a zejména představitele církví, kulturního a akademického světa – aby se na protest a ze solidarity s panem Jiřím Brady udělování státních vyznamenání letos nezúčastnili.“

Halík rovněž apeloval na letošní vyznamenané, aby si přijetí ceny dobře rozmysleli. „Myslím, že letošní vyznamenaní by se měli dotázat svého svědomí, zda mohou sami za takových okolností beze studu vyznamenání přijmout,“ uvedl v prohlášení.

Svátek 28. října nepatří prezidentovi, říká Kalousek

Také z řad ODS odřekne účast pravděpodobně velká část poslanců. „O vhodné reakci se ještě poradíme, mimo jiné na jednání klubu. Už teď je ale jasné, že se většina našich poslanců akce na Hradě nezúčastní,“ sdělil serveru Lidovky.cz šéf ODS Petr Fiala.

Proti bojkotu státních vyznamenání se naopak vyhranil předseda TOP09 Miroslav Kalousek. „Myslím, že předávání státních vyznamenání by politici bojkotovat neměli. Já tam půjdu, přestože můj názor na pana prezidenta je veřejně znám. Zastávám názor, že Pražský hrad a svátek 28. října nepatří panu prezidentovi, ale celé České republice a jejím občanům. A proto by ho měli slavit všichni,“ řekl v sobotu pro server Lidovky.cz