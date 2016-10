Ovčáček trvá na zpoždění Zemanova letu kvůli počasí. ‚Zbrzdil nás protivítr‘. Stále se ale liší čas odletu

Svá tvrzení zopakoval v pořadu 20 minut Radiožurnálu Českého rozhlasu. Odborníci, Řízení letového provozu, ministerstvo obrany i obě letiště už ale minulý týden uvedli, že si nejsou vědomi žádných mimořádných událostí, které by měly let zpozdit.

„V některých médiích se objevilo obrovské množství bohapustých lží. Pana prezidenta zpoždění nesmírně mrzí. Zkombinovalo se několik faktorů. Když letíte malým letadlem, a zažil jsem to mnohokrát, tak nemůžete letět v té příslušné letové rychlosti, kterou máte naplánovánou. To je věc obecně známá a prostě se stává,“ uvedl Ovčáček.

Protivítr mohl zpozdit maximálně o tři minuty

Prezident letěl vládním letounem Canadair CL-600 Challenger. Stejně jako ostatní business jety se jedná o velmi rychlý proudový letoun, jeho cestovní rychlost se pohybuje kolem 850 km/h. To je mírně rychlejší než typické aerolinkové letadla: Boeing 737 létá kolem 780 km/h, Airbus A320 830 km/h.

Nicméně to jsou všechno hodnoty platné pro typické letové hladiny kolem 10 km, pro let Praha - Bratislava se takhle vysoko nestoupá, nevyplatilo by se to. V nižších hladinách přichází řada omezení - část z nich aerodynamických, část legislativních, vždy se ale jedná o předvídatelné a tedy i plánované rychlosti.

Skutečnou rychlost prezidentského speciálu ale můžeme odhadnout i z doby letu a vzdálenosti obou měst. Zemanův speciál z Ruzyně vzlétl v 9:42, v Bratislavě přistál o přibližně 45 minut později. Obě města jsou vzdušnou čarou vzdálena asi 300 km, pokud připočteme určité rezervy na manévrování, můžeme počítat 360 km. Prostou matematikou dojdeme k průměrné rychlosti 480 km/h.

Pokud se podíváme na mapky rychlosti větru, které publikuje americká NOAA (http://api.aviationwxchartsarchive.com/output/windc-147689141999.gif), v prostoru mezi Prahou a Bratislavou skutečně najdeme šipku proti směru plánovaného letu. Jsou z ní však pouhé dva „praporky“, což znamená rychlost větru 10 m/s, tedy 36 km/h. Pokud by prezidentské letadlo letělo o těchto 36 km/h rychleji, tedy rychlostí 516 km/h, uletělo by stejnou 360km trasu za 42 minut, tedy o 3 minuty rychleji.

Vítr během letu Zemanova speciálu do Bratislavy

Podle Ovčáčka za zpoždění mohou tři faktory: „Že se letělo nestandartně z Ruzyně a ne z Kbel, došlo k opožděnému odletu a pak byl protivítr. A ještě se začátek státního pohřbu urychlil. Po dohodě bylo naplánováno, že pan prezident bude kondolovat v 11:35. Zahraniční delegace to měly naplánováno od 11.30,“ řekl Radiožurnálu.



Zásadní rozpor ale panuje v čase, kdy se měl speciál začít pojíždět k odletu. Řízení letové provozu (ŘLP) od začátku tvrdí, že prezidentský letoun měl začít pojíždět podle odevzdaného letového plánu v 10.30. To Ovčáček popírá. „Odlet byl naplánován na 10.35 a letadlo zažehlo motory v 10.34. Devět minut zpoždění pana prezidenta mrzí, mluvil o tom s prezidentem Andrejem Kiskou na setkání V4. Chci ale zdůraznit, že zpoždění v žádném případě nezpůsobil pan prezident Zeman. Všichni z delegace byli na palubě včas. Drželi jsme se informací z protokolu. Letadlo zažehlo motory dokonce o trošičku dříve. V médiích ale běží antizemanovská kampaň.“

Ovčáček zdůraznil, že k žádnému zdržení před odletem nedošlo. Ve stejnou dobu však na radiu Impuls v pořadu Kauza dne vystoupil hradní kancléř Vratislav Mynář, který mluvil o zpoždění. „Jsou tam nuance, které se seběhly v jednu dobu v podobě nekolaudačního rozhodnutí nově upravené plochy na Ruzyni. Letadlo nemohlo přijet až k terminálu, kde by prezident nastupoval. Museli jsme to řešit tak, že musel nejdříve do auta a až následně do letadla. Těch okolností bylo více, já jen zcela vylučuji, že by byla chyba na naší straně. Prostě se to stalo, shoda náhod.“

Mluvčí prezidenta dále zdůraznil, že měl speciál dostat v Ruzyni přednost před všemi ostaními letadly. „Musíte se uvědomit, že takový let se neoznamuje ráno před odletem. Letiště dobře vědělo, kdy pan prezident poletí. Vědělo v kolik to bude hodin a všechno bylo dodrženo. Mohlo uzpůsobit letový provoz odletu speciálu. Ve Kbelích takové potíže samozřejmě nevznikají.“

Podobně mluvil i Mynář na Impulsu. „Mohu potvrdit, že nebylo vše v pořádku, ale těch důvodů bylo víc. Samozřejmě ta stížnost na Řízení letového provozu, kdy oni říkají, že neporušili žádný zákon, tak samozřejmě mají pravdu. Žádná norma nenařizuje, že má prezidentské letadlo přednost a má se zastavit život na letišti. Nicméně, už od dob porevolučních byl úzus, že let 001, tedy s hlavou státu, má přednost.“

Vedoucí oddělení vnějších vztahů Řízení letového provozu Richard Klíma ale serveru Lidovky.cz řekl, že trvá na čase plánovaného začátku pojíždění v 10.30. A obhajuje i tříminutové zdržení, když musel speciál čekat před přistáním letu Travel Service. „Státně důležitý let nemá absolutní přednost před ostatním provozem, má přednost pouze při vydávání letových povolení a to také dostal. Absolutní přednost neexistuje ani pro Air Force One, speciál s americkým prezidentem. Ostatní odlety byly i nyní uzpůsobeny odlëtu tohoto speciálu. “

Celou věc bude řešit i ministr dopravy Dan ťok na pátečním setkání s Milošem Zemanem. „Ve čtvrtek předáme všechny materiály ministerstvu dopravy,“ upřesnil Klíma.



„Program prezidenta je plánován na minuty, s tím se nedá nic moc dělat,“ řekl Ovčáček. „Zpoždění se může stát, ale je to nemilé a neblahé. I Barack Obama přijel na projev v OSN později, protože v New Yorku byla dopravní zácpa. Takové věci se mohou stát.“