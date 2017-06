Přelomový rozsudek kvůli vulgarismům. Na ‚zavření‘ je ale půlka českého YouTube

„Za***ná zk***ená zlodějka“, častoval Jelínek ženu s přezdívkou Petra Yamuna Wolf provozující psychologickou poradnu, která se mimo jiné věnuje i takzvané „vaginální terapii“. Mladému tvůrci vadilo, že si zmíněná za své služby účtuje údajně nehorázné sumy. Soud ovšem jeho hodnocení vyhodnotil jako hrubou neslušnost s povahou přečinu výtržnictví. Verdikt zní jasně: namísto původně uložené podmínky 120 hodin obecně prospěšných prací.



Kritika na prvním místě

Na již pravomocný rozsudek nad youtuberem, který vystupuje na internetu pod přezdívkou Pstruh103, je možné pohlížet jako na precedent, který může ovlivnit prostředí českého YouTube.

Vzhledem k narůstající oblibě takzvaných „reakčních videí“, které spočívá v kritizování tvorby dalších tvůrců, lze ovšem očekávat další a další trestní oznámení. Doposud jimi youtubeři spíše šetřili.

Není potřeba sledovat stovky a stovky videí. I příležitostný divák česká YouTube scény registruje, že její tvůrci už dávno překročili hranice a že autoři (někdy nazývaní jako „influenceři“, tedy lidé s vlivem) své mladé publikum manipulují nejen skrytou reklamou, ale velmi často nevybíravým slovníkem a pokleslými způsoby.

„Ze svých peněz jsem si koupil auto a teď chci motorku. Tu motorku potřebuji k tomu, že až tě uvidím na silnici, tak tě s ní jednoduše přejedu,“ směje se do kamery mladík ve značkovém oblečení. Svými slovy útočí nejen na bezmála čtyři sta tisíc fanoušků, ale především na svou internetovou sokyni, s níž si podle výběru slov vyřizuje účty.

A pokud zrovna nestojí na ulici v pražské vilové čtvrti, svou rivalku vulgárně zostuzuje i před monitorem s údajně pravými fotkami jejích intimních partií.

Jenže podobných válek mezi jednotlivými tvůrci videí na YouTube je nespočet. Pouští se do nich ti, kteří maj pár stovek odběratelů, stejně tak ti, kteří se kritizováním ostatním dostali v žebříku sledovanosti videí na YouTube hodně vysoko.

Příkladem může být nejmenovaný osmnáctiletý mladík, který ve svém pokojíčku natáčí videa s poměrně agresivním nádechem. „Tento člověk je taková p**a,“ říká před kamerou. Příspěvek věnuje o pár let mladšímu konkurentovi z internetu. Důvod je jednoduchý: jeho tvorba se mu dvakrát nezamlouvá.

A nepřátel má zjevně více. „Ona až vyroste, tak to bude taková z****ná attention whore (hrubě vulgární vyjádření v angličtině o někom, kdo si žádá pozornost – pozn. red.). A nebo: „Kup si dámské boty, budeš jak kur**čka,“ vzkazuje žákovi základní školy, který svou tvorbu věnuje především módě.

Bezmála dvě stě tisíc sledovatelů jeho tvorby ale „obohacuje“ i jinými výkřiky do mikrofonu. „Jak by řekl můj kamarád, vypadá jak z******á ondatra“ či „Ty blbečku zk***ený, když mě někdo hejtuje, tak mám tendenci se držkovat zpátky“.

YouTube války

Motivů pro vzájemnou nevraživost mají někteří youtubeři zřejmě více. Někdy si účty vyřizují třeba kvůli svým podnikatelským či soukromým aktivitám. Urážky směrem k rodině či přátelům nejsou výjimkou. Stejně tak zveřejňování komunikace či snímků ze zavřených účtů na sociálních sítích.

A zatímco na Facebooku panují čím dál tvrdší pravidla, svoboda na YouTube se zdá být pořád dost velká. Kvůli tomu je tak možné najít i videa s názvem jako například: „Haggy je koko*“ či ta, která v názvu obsahují slovní spojení „nahé fotky“ té a té uživatelky.

Zhoršení kvality obsahuje potvrzuje mimo jiné i jedna z youtuberek, opakovaně se umisťující na prvním místě v soutěži o youtuberku roku. „Myslím, že v poslední době se urážky a vulgarismy na YouTube hodně rozšířily. Youtubeři totiž začali natáčet videa, v nichž reagují na jiné tvůrce. A někteří z nich to podle mě skutečně přehánějí. Občas mi to zavání i šikanou. Proto je dobře, že je to právně postihnutelné,“ říká Nikol Čechová, známá spíše jako Nicol Shopaholic.



„Sama jsem ale takový problém nikdy neměla, takže jsem nemusela vyhledávat pomoc právníků,“ dodává vzápětí. Respektive: sama některé pomluvy raději přehlíží. „Je to jako s bulvárem. I na youtube se objevují lži. Zatím je to na bázi, že si to jen přečtu a řeknu si, že nemám zapotřebí to řešit. Kdyby to ale překročilo určitou mez nebo se to dotklo mé rodiny, asi bych právní pomoc vyhledala,“ vysvětlila svůj přístup.



Pokud jde o potrestání prvního youtubera za vulgarismy, vnímá jej pozitivně. „Upřímně říkám: Dobře mu tak. Myslím si, že vůbec není špatné, že dostal lekci. Alespoň ví, že si nemůže dělat, co chce. Na rovinu ale říkám, že jeho videa zas tolik nesleduji. Nechci jimi ztrácet čas. Zaregistrovala jsem jen pár kauz s ním spojených,“ říká s jasným odstupem od válek mezi youtubery. Ona sama se přitom, podobně jako další viditelní autoři, stává obětí parodování a zesměšňování od ostatních tvůrců.

Mediální expert Milan Kruml působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy ovšem k přelomovému rozsudku nad youtuberem Jelínkem přistupuje spíše s rezervou. „Pokud ten člověk někoho jiného urážel veřejně a ten druhý podal žalobu, tak je to podobné jako kdyby někdo o někom napsal něco hanlivého na nástěnku. Youtube je sice nosič obsahu, ale diskuse není o regulaci internetu,“ komentoval verdikt s jistou obavou.

„Bylo by znepokojivé, kdyby někdo řekl, že youtuber ohrožuje růst a duševní vývoj dítěte. To by znamenalo, že regulujeme internet. Ale toto je spor o ochraně osobnosti. Není to otázkou regulace,“ vysvětlil posléze svou myšlenkou blíže.

Nicméně přiznává, že verdikt pro youtubera s přezdívkou Pstruh103 může znamenat jistou změnu na poli českého YouTube. „Je možné, že si teď budou lidé dávat větší pozor. Ovšem tím mám na mysli skutečně vulgární urážky, nikoli to, že někdo někoho kritizuje,“ zhodnotil Kruml.

Vulgarita se ovšem youtuberům nemusí vyplatit nejen kvůli tomu, že by mohli skončit u soudu. Kvůli hrubému vyjadřování mohou přijít i o peníze i možnost větší popularity. „Obecně platí pravidlo, že problémové a explicitně kontroverzní tvůrce nezapojujeme. Je naše zodpovědnost klienta chránit, aby se nespojoval s tvůrci, kteří vystupují proti jeho filosofii,“ říká Tomáš Gavlas z reklamní agentury Get Boots.

Spolupráce s reklamkou? Zn. bez vulgarit

Ta sice youtuberům do tvorby nezasahuje, ale pokud s ní chtějí spolupracovat, musí respektovat požadavky. „Tedy vyvarovat se extrémní vulgarity, projevům homofobie a rasismu, podněcování ke konzumaci návykových látek, konání trestných činů a podobně. Každá spolupráce je vázaná kontraktem, kde jsou definovány podrobnosti,“ vysvětluje, na jakých základech spolupráce s předními autory videí funguje.

„YouTube je svobodná platforma a takovou by měla zůstat, tedy nesouhlasím s formou další cenzury. O cenzuru se stará často sama komunita prostřednictvím „flagování“ závadného obsahu, tedy pokud komunita uzná obsah jako nevhodný, je zablokován,“ zdůrazňuje, že i YouTube podléhá jisté kontrole.

Google jakožto „otec“ YouTube přišel s jasnými pravidly. Na platformě by neměla být videa se sexuálním obsahem, nahými dětmi či například mučení zvířat. „Na druhou stranu mi přijde spravedlivé, že pokud se cítíte zostuzeni cizí tvorbou, tak se můžete obrátit k nezávislému soudu. Myslím, že to jen pomůže kultivaci kultury videí na české scéně. To je vidět i z rozumné reakce Pstruha, který se omlouvá za to, že nějaké formulace skutečně ‚trošku přehnal‘,” dodal na závěr Gavlas.