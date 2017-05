Paranoia a počítače. Johnny Depp si zahraje zakladatele antivirové firmy McAfee

John McAfee je v americe mediálně velmi známá osoba a to nejen díky antivirové společnosti stejného jména, kterou John v roce 1987 založil. V roce 2009 se přestěhoval do Belize. Podle magazínu Wired se jeho chování rázem změnilo - McAfee začal být paranoidní, chodil permanentně ozbrojený a údajně se měl zaplést do drogových obchodů s mafií.



Od roku 2012 se s ním táhne podezření, že v Belize zabil svého souseda Grega Faulla. Případ dosud nebyl vyřešen a policie naposledy McAfeeho v souvislosti s ním vyslýchala 12. května 2017.

Ačkoliv se v roce 2014 přestěhoval zpět do Tenessee v Americe, divoký život život vede i nadále - u Americké policie má záznam o nepovoleném držení střelné zbraně a řízení pod vlivem omamných látek. Zároveň je McAfee velkým průkopníkem uvolněnějšího životního stylu - relaxační jógy. Napsal o ní i několik knih.

John McAfee při zatčení v Guatemale.

Snímek je o mladém novináři z magazínu Wired, který přijíždí do Belize udělat s McAfeem rozhovor. Film, na kterém se podílí scénáristé filmu Ed Wood z roku 1994 Scott Alexander a Larry Karaszewski, by ale neměl být drsnou detektivkou nebo thrilerem. Místo toho půjde o černou komedii.

„Je to o novináři, který si myslí, že půjde o další běžný rozhovor, i když je s Johnem McAfeem. Když ale dorazí do Belize, tak je rázem chycen do McAfeeho pavučiny utkané z paranoidních představ, útěků z reality a vraždy,“ říkají producenti. Snímek je podle všeho založen hlavně na jednom článku v magazínu Wired z roku 2012, který detailně popisuje programátorův život v Belize.