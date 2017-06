Velký návrat bývalého předsedy. ‚Lev‘ Paroubek už vyplnil přihlášku do ČSSD

Paroubka ke vstupu vyzvali přímo členové cerhenické organizace. „Myslíme si, že pro sociální demokracii v současné situaci je to posila,“ uvedl Semerád. Podle něj ještě před konferencí, která bude Paroubkův vstup schvalovat, požádá organizace dle stanov orgány strany o vyslovení souhlasu s Paroubkovým vstupem.

Paroubek, kterému bude v srpnu 65 let, vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005 a již brzy se stal těžko přehlédnutelným politikem. Byl premiérem a předsedou nejsilnější politické strany. V říjnu 2011 ale oznámil odchod z ČSSD a spoluzaložil stranu Národní socialisté - levice 21.století (LEV 21), která však ve volbách neuspěla. Z čela LEV 21 Paroubek odešel v roce 2014. V politice se tehdy rozhodl skončit, aby se mohl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.