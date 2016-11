Pátý článek smlouvy o vzájemné obraně je zcela jasný a NATO bezpodmínečně přijde na obranu členského státu, bude-li terčem útoku, řekl podle AP český generál.



Republikán Trump během volební kampaně naznačoval, že před případným poskytnutím pomoci vyhodnotí finanční příspěvky spojenců do pokladny aliance. NATO označil za „zbytečné“ a konstatoval, že pro Spojené státy je smlouva špatná.

Trumpovy výhrůžky kritizovali i vlivní američtí republikáni. Vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell, který Trumpa během kampaně energicky podporoval, s jeho slovy o alianci „totálně nesouhlasí“. Tyto výroky lze podle něj považovat za začátečnickou chybu.

Spojené státy přispívají do rozpočtu aliance více než 70 procenty a mnoho amerických politiků těžce nese, že většina ostatních aliančních států své finanční závazky neplní. Požadovaná dvě procenta hrubého domácího produktu vydávají na obranu jen Británie, Estonsko, Řecko a Polsko. Česká republika by podle české vlády této hranice mohla dosáhnout za deset let, nyní vydává na obranu asi jedno procento HDP.