‚Pekelný jih.‘ V Jižní Koreji se stala celebritou, ale s pláčem se vrátila do náruče Kima

PCHJONGJANG/PRAHA Až do dubna letošního roku byla Lim Či-hjun skromnou televizní celebritou v Jižní Koreji. Proslavila se jako uprchlice z KLDR svými příběhy o životě na území severního souseda. Její osud byl příkladem, jak se může přeběhlík z autoritářské Severní Koreje naučit žít na kapitalistickém jihu. Jenže minulý týden se Lim objevila na propagandistické stránce KLDR, kde na kameru vypráví o strašném životě v Jižní Koreji.

„Každý den na jihu byl pekelný. Když jsem byla osamocena v temnotě pokoje, kvůli zlomenému srdci jsem stále plakala. Chyběla mi má vlast a mí rodiče,“ zpovídá se Lim na záběrech zveřejněných na webu Uriminzokkiri. Dodává, že se vrátila do lůna své vlasti o měsíc dříve a žije znovu ve svém domovském městě se svými rodiči.

Jak přesně se do KLDR vrátila, Lim neřekla. Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení, které se stará o problémy s uprchlíky ze severu, případ Lim vyšetřuje. Co propagandistickému serveru Lim řekla, není možné nezávisle ověřit.

„Byla jsem na jih přilákána bludem, že bych se mohla normálně stravovat a vydělat mnoho peněz. Ale nebylo to místo, jaké jsem si představovala. Šla jsem od práce k práci, ale nic mi nevycházelo,“ pokračuje na videu Lim.

Přízvuk pozná každý

Od konce devadesátých let z KLDR na jih uteklo celkem 30 tisíc lidí. Většina z nich musela v cestě za novým životem absolvovat nebezpečnou cestu přes Čínu a džungle jihovýchodní Asie. Po dlouhých výsleších tito lidé absolvují několikaměsíční program, který jim má pomoct integrovat se do jihokorejské společnosti. Adaptaci na soutěživou kapitalistickou společnost ale nezvládne každý. S jihokorejskými vrstevníky často marně bojují, každý rozezná jejich silný odlišný přízvuk.

Od roku 2011, kdy se stal severokorejským lídrem Kim Čong-un, se podle amerického listu The New York Times z různých důvodů vrátilo už nejméně 25 přeběhlíků. Společné mají to, že svůj návrat popisují jako dobrovolný, protože je otrávil život na jihu.

Takovou možnost nevyvrací ani jihokorejské úřady. Mají ale podezření, že alespoň některé z navrátilců zatáhl severokorejský režim zpět proti jejich vůli. Například poté, co je nějakým způsobem zlákali k cestě do Číny. Podle jihokorejské rozvědky není úplně ojedinělé ani vydírání uprchlíků prostřednictvím únosů jejich příbuzných na severu.

Navrátilci jsou pro Kimovu propagandu darem z nebes. Na tiskových konferencích vyprávějí o tom, jak je zneužili převaděči lidí, nebo jihokorejští agenti. Každý svému vůdci děkuje za druhou šanci, kterou jim dal.

Láska jihu a severu

„Na jihu vládnou peníze. Na zrádce, jakým jsem byla i já, tam čeká jen fyzická i psychická bolest,“ varuje na novém videu Lim občany, kteří nad útěkem přemýšlejí také. Lim do Jižní Koreje přicestovala v roce 2014. Od minulého prosince se snažila jako další přeběhlice z KLDR prorazit v kabelové televizi.

Uprchlice tam často v tradičních severokorejských oděvech zpívají písně z KLDR, nebo se účastní reality show. V jednom pořadu nazvaném „Láska jihu a severu“ se například snaží dát dohromady severokorejské ženy s jihokorejskými muži. Jindy jen hovoří o vtipných či tragických momentech ze života v KLDR.

Konkrétně Lim se v jednom z pořadů v prosinci objevila ve vojenské uniformě a vesele popisovala, jak uplácela svého učitele cigaretami, aby mohla jít za školu, nebo prodávala pašovaný alkohol, aby si vydělala nějaké peníze. Zpětně teď z KLDR popisuje, jak jsou ona i další ženy z KLDR na jihu nuceny k házení špíny na svou vlast.

Jako televizní hvězdička zaujala Lim diváky natolik, že na její počest založili fanouškovský blog. Podle něj žila v malé garsonce v Soulu a od března začala chodit do školy. To dosvědčovaly fotografie, na nichž píše domácí úkoly, jak informoval jihokorejský deník JoongAng Ilbo. Ještě v dubnu v jednom z příspěvků děkovala fanouškům za to, že jí uspořádali narozeninovou oslavu. „Asi nejlepší narozeniny v mém životě,“ komentovala to. Jenže nedlouho poté zmizela. Když se objevila na severokorejském webu, její fanoušci blog zrušili.