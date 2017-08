PEN klub kritizuje Babiše za srovnání svého stíhání s 50. léty

PRAHA České centrum Mezinárodního PEN klubu kritizuje vyjádření předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který přirovnal policejní žádost o své vydání k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo k situaci v Československu v 50. letech minulého století. Podle českého PEN klubu to je urážka obětí komunistické totality.

„Nemístné srovnání nesrovnatelného je hrubá urážka a poplivání památky obětí padesátých let, proto ho ani při hlubokém respektu ke svobodě slova nemůžeme nechat bez odezvy,“ uvedli vrcholní představitelé PEN klubu v tiskovém prohlášení.



Babiš podle nich buď opovrhuje fakty, nebo projevuje neznalost historie. „V padesátých letech dvacátého století nebyli lidé vyšetřování na svobodě pro důvodná podezření z podvodů. Spisovatelé byli odsuzováni na mnoho let do žaláře jen proto, že ve svých románech, povídkách a básních, vydaných dávno před komunistickým pučem, nevyzývali k revolučnímu násilí, kněží byli zavíráni pro svou víru, mladí lidé pro touhu překročit hranice do svobodného světa,“ napsali představitelé PEN klubu.

Babiš své vyšetřování přirovnal k situaci v 50. letech ve vyjádření pro páteční vydání deníku Právo. „Jsme jako v 50. letech. Je tu objednávka na osobu, která nevyhovuje korupčnímu systému,“ řekl k žádosti policie, aby ho Sněmovna vydala ke stíhání. Odmítl, že by se v případě farmy Čapí hnízdo dopustil něčeho nezákonného.

Policie podala žádost o vydání Babiše a předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka tento týden. Mandátový a imunitní výbor Sněmovny se žádostí začne zabývat 18. srpna, celá Sněmovna by měla o vydání obou poslanců rozhodovat na své schůzi, která začne 5. září. Poslance ani senátora nelze podle Ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na loňské mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.