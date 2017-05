Peníze přestanou rozhodovat. Kraje budou mít při nakládání s majetkem víc možností

Předloha by měla pomoci zabránit kriminalizaci komunálních a regionálních politiků za to, že například pozemky pro stavbu rodinných domů neprodali za nejvyšší cenu. „To, že si koupím nejlevnější auto, neznamená, že má nejlepší spotřebu a že mi vydrží nejvíce let, abych nemusel brzo kupovat další,“ uvedl místopředseda Sněmovny a předseda STAN Petr Gazdík.

„Zákon by v praxi znamenal, že státní orgány budou akceptovat rozhodnutí obcí řídit se i jinými motivy než jen prvoplánovým ziskem,“ uvedla spoluautorka předlohy, poslankyně za TOP 09 Věra Kovářová (STAN).

Novela, kterou nyní dostane k projednání Senát, zachovává povinnost obcí a krajů využívat majetek účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly. Porušení této povinnosti by ale nově nemělo být rozhodnutí o majetku, „které sleduje jiný důležitý zájem, který je řádně odůvodněn“.

Kvůli obecnosti této formulace změnu odmítla vláda. Podle poslance ODS Martina Novotného bylo toto stanovisko vedeno snahou „komunální politiku sevřít do nějakého přezkoumávání měřitelnosti, které ve skutečnosti velmi často není možné“. Podle občanských demokratů je novela spíše deklaratorní a ministerstvo vnitra by mělo připravit komplexnější úpravu.

Kritérium ekonomické výhodnosti podle zastánců novely často nutí místní politiky přijímat rozhodnutí, která mohou být proti zájmům obyvatel obcí. V případě, kdy samosprávy dají přednost jinému kritériu než momentálnímu zisku, vystavují se hrozbě postihu a trestního stíhání. Postihlo to i některé zákonodárce z řad komunálních politiků včetně bývalého pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS).