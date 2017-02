Pětiletý chlapec spadl z lanovky na Monínci. Podle svědka u nástupiště chyběla obsluha

Matce s dítětem se na lanovku údajně nepodařilo správně nasednout. „Za námi byli lidé, kteří na paní křičeli, ať si odepne lyže. To se jí nějakým způsobem povedlo. Jednou rukou se držela za hranu sedačky, druhou držela dítě. Byla tam opřená na půl zadku, nebo zády. Neměla ani šanci opřít si nohy o ten rám,“ popsal situaci Janka Českému rozhlasu, ačkoliv moment, kdy matka se synem na lanovku nastoupili, na vlastní oči neviděl.

„Zaregistroval jsem, až když začala křičet. To bylo v okamžiku, kdy byli ještě metr, maximálně dva od koberce,“ řekl Janka, podle něhož žena nejspíš zazmatkovala a nevěděla, co dělat. „Čekala, že se lanovka zastaví, ale ta ji místo toho vyvezla nahoru a ona se snažila dítě držet. Evidentně za to nemohla.“

Část personálu byla v boudě, tvrdí provozovatel

Mezi lidmi následně nastal zmatek. Křičeli na obsluhu, ať ji zastaví. Janka, který na Monínci lyžoval celý den ovšem tvrdí, že zaměstnanci obsluhy nebyli na stanovištích přítomni od rána. K volající matce podle něj dorazili až po půl minutě, kdy výškový rozdíl mezi sedačkou a zemí byl již osmimetrový.

„Čekali, jestli se ženě povede správně usednout, ale jí se to nepovedlo. Místo, aby lanovku pustili zpět dolů, pustili ji zase nahoru. Asi čekali, že se tam nějak vyškrábou, nebo ho udrží. Dítě držela asi dalších 600 metrů, pak ho neudržela a dítě spadlo,“ vylíčil Janka Českému rozhlasu s tím, že na lanovce vedle ženy seděly ještě další děti, které jí pomáhaly se držet.



Ředitele lyžařské areálu Monínec Jaroslav Krejčí uvedl, že část personálu byla v boudě, ale je to podle něj standardní situace, protože je odtud na nástupiště vidět a zároveň lze z boudy lanovku zastavit.

Podle něj byli v době nehody ve spodní stanici tři pracovníci. „Jeden byl vzadu mezi klapkami, které pouští lidi na pás, a turnikety. Druhý byl v boudě, odkud vidí přímo na nástup, a třetí byl také v boudě, to je záchranář, který má okno nahoru a vidí na druhý sloup, jestli se něco neděje na výjezdu,“ uvedl Krejčí.

Pracovníci podle něj tvrdí, že žena s dítětem ze spodní stanice odjela se zaklapnutou bezpečnostní bránou. „Jestli to bylo špatně zaklapnuté a pak to otevřeli, nevím. Nechci spekulovat,“ řekl Krejčí.

Pád vyšetřuje inspekce a policie

Případem se nyní začala zabývat drážní inspekce, aby zjistila, zdali provozovatel skiareálu ohlásil nehodu včas či jinak nepochybil. „V tuhle chvíli je ještě brzy hovořit o nějakých případných pochybeních. Všechna šetření jsou teprve na začátku,“ okomentoval mluvčí instituce Martin Drápal pro Český rozhlas. Na vyšetřování incidentu spolupracuje inspekce s policií.



„Prozatím jsme to ještě právně nekvalifikovali, shromažďujeme veškeré materiály, už jsme prvotně vyslechli nějaké svědky, ozvali se nám i další. Je to zatím ve fázi prověřování,“ řekla v pátek policejní mluvčí Eva Stulíková.



Chlapec byl po nehodě při vědomí, záchranáři ho s podezřením na vnitřní poranění v oblasti břicha transportovali vrtulníkem do pražské motolské nemocnice. V jakém je nyní stavu, není známo. „Jedná se o dítě a my nemáme souhlas rodičů, tak se k tomu nemůžeme nijak vyjádřit,“ uvedla mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková. Podle informací Českého rozhlasu by měl být v pořádku, podezření se vnitřní poranění se nepotvrdila.