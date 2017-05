PETRÁČEK: Chodci sobě. Pěší zóny nejsou určeny pro cyklisty, ale pro pěší

Turistky na vozítkách segway v centru Prahy. | foto: MAFRA

Patří pěší zóny všem, kteří nepoužívají spalovací motory a nevypouštějí zplodiny? Nebo jen pěším, jak už jejich název napovídá? Taková otázka se teď vyhrocuje na Praze 1. Ale vypovídá o daleko obecnějším problému, který Prahu 1 přesahuje. Je to jako s reglementací kouření, pití alkoholu na veřejnosti či zavádění povinných bezmasých dnů ve veřejném stravování. Jakmile se to téma vynoří třeba v Kalifornii, vsaďte se, že dříve či později dorazí do západní Evropy, pak do Prahy a posléze do celého Česka.