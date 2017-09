PETRÁČEK: Evropa dříve či později přijme fakt ruské okupace

Letos se volilo či volí nejen u nás, ale i ve Francii, Británii, Německu, Rakousku či Nizozemsku. Vzpomenete si, že by v jediné z těch kampaní hrála roli Ukrajina?

Že by jediná významná strana zdůrazňovala příměří na Ukrajině podle minských dohod? Je to těžké. Evropské politiky pohlcuje migrace, brexit, Donald Trump, Severní Korea, ba i Polsko a Maďarsko.

Ale Ukrajina je už kdesi daleko. Posledním bodem, který – prozatím – odolává zubu času a zapomnění, jsou protiruské sankce. Zhruba toto si můžeme říci ke třetímu výročí první dohody z Minska o příměří na Ukrajině.



Je třeba říci, že minské dohody jsou k Rusku velmi vstřícné. Kdo tomu nevěří, ať si připomene, že vůbec neobsahují výraz Krym. Ano, už půl roku poté byla ruská anexe Krymu pokládána za takový „fakt na zemi“, že ani nemělo smysl se jím v dohodě zabývat. Přesto příměří na Ukrajině ani po třech letech nefunguje. Co z toho všeho vyvodit?

Chtě nechtě asi tolik, že měl pravdu ruský ministr zahraničí Lavrov, když na bezpečnostní konferenci v Mnichově v únoru 2015 (před podpisem druhé minské dohody) řekl: „Nejprve se musí znovu nastolit mezinárodní bezpečnostní řád a až potom může následovat řešení pro Ukrajinu.“ Žádná západní vláda to neříká nahlas, ale potichu si možná myslí to, co před měsícem naznačil lídr německé FDP: je třeba vyjednat takový modus vivendi s Ruskem, který se vyhne formálnímu uznání okupace Krymu a Donbasu, ale v praxi se s ní bude počítat.

Nepřijatelné? Jistě. Ale v praxi již různě odzkoušené. Třeba v Kašmíru. Už 70 let je okupován zčásti Indií a zčásti Pákistánem, leč nebrání to vztahům s Indií ani Pákistánem. Nebo na Západním břehu Jordánu již 50 let okupovaném Izraelem. Či v Západní Sahaře okupované již 40 let Marokem.

S ním EU dokonce uzavřela dohodu o rybolovu, takže kupujete-li si sardinky, vězte, že mohou pocházet z okupovaných vod. Nebo na Kypru, jehož sever už 40 let okupuje Turecko. Půjde to podobně i s Ukrajinou a Ruskem? Můžete se sázet, kdy to první evropský lídr řekne nahlas.