PETRÁČEK: Horší než studená válka? Konflikt USA a Ruska nelze řešit v samotné Sýrii

Je to pravda, i když vyvolává otázky. Proč to říká zrovna spojenec Ruska? Není přeměna války v Sýrii v konflikt mezi Západem a Ruskem jedinou cestou, jak si Asad může zachránit moc? Na tom cosi je. Dost lidí by Asada odmítlo jako zdroj informací i partnera pro novinový rozhovor. Ale to nic nemění na faktu, že konflikt Západu a Ruska, speciálně Washingtonu a Moskvy, nabývá nebývalé obrátky.

Totéž co Asad říkají autority citované západními médii. Třeba Igor Zevelev, bývalý šéf ruské kanceláře MacArthurovy nadace: „Ve skutečnosti to není studená válka, ale mnohem nebezpečnější a nepředvídatelnější situace.“ A televize CNN to shrnuje: „Není to nová studená válka. Je to otevřený konflikt.“ Kamínky zpráv – přerušená rusko-americká komunikace v Sýrii, ruské odmítnutí likvidovat plutonium, výzvy britského ministra zahraničí Johnsona k demonstracím před ruskou ambasádou – skládají mozaiku, která působí hrozivě.

Jak z toho ven? K cestě smíru Západu a Ruskem vybízí bývalý šéf britské rozvědky John Sawers. Jenže v této zástupné válce v Sýrii vedou všechny cesty od smíru. Řečeno hrubou zkratkou, Putin sází na model „raději konec s hrůzou než hrůzu bez konce“. Raději rozbombardovat Aleppo a vytvořit v západní Sýrii homogenní pásmo loajální Asadovi než riskovat nekonečnou sektářskou válku. Ruský cíl je brutální, leč jasný.

Amerika si takový postup upřímně hnusí, ale sama nemá jasnou variantu cíle. Jen opakuje, jako Hillary Clintonová v kandidátské debatě, že by byla velká chyba nasadit v Sýrii pozemní síly. Když chce bojovat proti džihádistům i Asadovi, kdo je jejím hlavním spojencem? Kdo je „tváří Ameriky“ v Sýrii? Proč ten člověk nevytyčí své cíle v rozhovoru pro New York Times, jak to udělal Asad pro Komsomolskou pravdu? Amerika tak chtě nechtě posiluje dojem, že v Sýrii není s to ovlivnit „fakta na zemi“, jen se handrkovat s Ruskem.

V tom je situace horší než za studené války. Tehdy supervelmoci kontrolovaly „svá“ území, a když hrozilo nejhorší, dokázaly se nějak dohodnout.