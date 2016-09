Spolková vláda Angely Merkelové se chytá za hlavu, neboť její konstitutivní pilíře – křesťanská i sociální demokracie – dostávají za uši. Ale nelze výhradně říci, že je to daň za konkrétní vládní politiku či za to, že kancléřka Merkelová loni otevřela dveře běžencům. Kdyby pilíře spolkové vlády (CDU, SPD) v zemských volbách ztrácely, ale posilovaly by protimigrační Alternativa pro Německo (AfD) i promigrační Zelení, dalo by se říci, že se voliči vracejí ke kořenům. Že tradiční voliči křesťanské a sociální demokracie si uvědomili meze dokořán otevřených dveří a hlasují pro AfD, kdežto voliči otevřenější přesunují svou podporu k Zeleným. Ale tak to není.



Dvoje poslední zemské volby – meklenburské a berlínské – ukázaly obecnější trend. Ztrácejí totiž úplně všechny strany, které se tak či onak hlásí k politice spolkové vlády, tedy i k velké koalici. Ztrácejí CDU, SPD i Zelení. Naproti tomu posilují protimigrační AfD, promigrační postkomunistická Levice i víceméně neutrální liberálové z FDP. Prostě strany, které se „neušpinily“ tím, že by se hlásily k politice spolkové vlády.

Tady se nehlásí o slovo jen odpor proti kancléřce Merkelové a její migrační politice, i když tyto motivy se při zemských volbách nepochybně uplatňují. Spíše se tu snad projevuje odpor k praxi velkých koalic jako takové (v Německu je to vlastně novinka, kterou přinesly až dvě ze tří vlád Angely Merkelové). Prostě tu možná spíše než šovinismus vidíme odpor vůči podmínkám, kdy je prakticky jedno, koho volíte, protože nakonec stejně povládne někdo jako CDU/SPD, a ještě vám bude říkat, že tato politika nemá alternativu.

Je obtížné přesně rozklíčovat, kolik voličů hlasuje pro AfD z ryzí xenofobie a kolik proto, že chtějí vlády, které by se ustavovaly na základě soutěže alternativních a navzájem si konkurujících idejí a programů. Jisté je, že obrázek slábnoucích tradičních stran (CDU, SPD) a sílících stran nestandardních (Levice, AfD) oživuje v Německu výstrahu před výmarskými poměry a jejich neblahým koncem. Toto memento sdělují výsledky posledních zemských voleb.