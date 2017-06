PETRÁČEK: Ztráty a nálezy. Jak mohou osamělé kufry narušit civilizaci důvěry

Francois Lenoir , Reuters Policisté po operaci na hlavním nádraží v Bruselu, kde byl sebevražedný... | foto:

Kdo chce vyvolat poplach, zablokovat nádraží či jednání v úřední budově, má to čím dál snadnější. Někdy se ani nemusí obtěžovat výstražným telefonátem. Stačí ve správný čas a na správném místě položit kufr, který pak vypadá „podezřele opuštěně“. Dost na to, aby společnost, znejistělá hrozbou teroru, reagovala přepjatě. Bilanci těchto aktivit přinesly včerejší LN. Ta ale zachycuje jen úřední stránku věci – to, co zajímá policii a justici. Ovšem je tu i stránka psychologická, vypovídající o tom, nakolik je společnost normální.