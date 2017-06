Po 85 letech splatí Česko dluh Masarykovi, chystá se velkolepá oslava

TGM na sklonku života, v roce 1932, založil nadaci, která měla studovat a rozvíjet jeho odkaz. Ústavu věnoval rozsáhlou osobní knihovnu i svůj archiv. Prezident si přál, aby instituce sídlila v důstojné budově a jeho písemnosti mohli lidé volně studovat.



Poprvé v dějinách

První přání se vyplní letos, 80 let od Masarykovy smrti a 85 let od vzniku nadace. Ta na konci prázdnin otevře moderní sídlo v pražských Holešovičkách, nedaleko proslulé „Heydrichovy zatáčky“. „Poprvé v dějinách bude mít Masarykův ústav vlastní novou a moderní budovu. Naplní se tím záměr TGM,“ říká ředitel Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd Luboš Velek.

Následné zpřístupňování knihovny se 160 000 svazků začne na podzim. Před knihovníky a archiváři leží skutečně náročný úkol. Během čtyř let budou muset zkatalogizovat množství dokumentů, které by, pokud bychom je položili vedle sebe, sahaly do vzdálenosti čtyř kilometrů.

„Knihovna je nesmírně zajímavá. Jednak ukazuje, o co se Masaryk zajímal, jednak jsou v ní cenné kusy ze sbírek, které prezident i jeho spolupracovníci vykupovali, protože považovali za nutné je zachránit. Klasickým příkladem je sbírka židovského sběratele Rudolfa Hirsche, která čítá asi 10 000 starých tisků,“ popisuje Velek.

Katalogizaci a následné zpřístupnění cenné literární sbírky finančně podpořila vláda v rámci projektů, které souvisejí s oslavami stého výročí založení moderního státu. Ústav má zatím peníze na dva roky. Rozhodnutí o další peněžní injekci bude záviset na příštím kabinetu, který vzejde z podzimních sněmovních voleb.