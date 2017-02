Počasí lyžařům o víkendu nepřálo, Jeseníky přesto byly plné

„Návštěvnost byla abnormální, jako na Silvestra,“ zhodnotil pátek a víkend provozovatel střediska v Přemyslově Jaroslav Podzimek. „Návštěvnost byla suprová,“ přidal se provozovatel areálu v Branné Rostislav Procházka. Podle něj lyžařům nevlídné počasí příliš nevadilo. „Lidi si to užívali,“ doplnil Procházka.

Nabito měl i areál v Koutech. „Začínají jarní prázdniny, ubytovací kapacity máme vyprodané. Kopec byl plný, lidi jsou spokojení,“ řekl vedoucí střediska Petr Marek. Do stop podle něj vyrazila i řada běžkařů. Podobně tomu bylo v Karlově. Děti do 15 let zde navíc v pátek lyžovaly po předložení kopie pololetního vysvědčení zdarma.

„Využilo toho několik stovek dětí. Návštěvnost byla od pátku do neděle velká. Karlovské údolí je plné. Obsazené jsou ubytovací kapacity a volná místa se těžko hledala v restauracích,“ popsal mluvčí Ski Arény Karlov Boris Keka. Pololetní prázdniny přilákaly lyžaře i na Červenohorské sedlo.

„Pátek byl velmi silný, sobota ještě slušná. V neděli byla návštěvnost slabší. Příčinou bylo počasí, které bylo nejhorší za celou sezonu. Přišla obleva, sníh byl těžký, mrholilo a trochu i popršelo,“ popsal vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.

V České republice začnou od pondělka jarní prázdniny, které pro zimní areály patří spolu s vánočními svátky k nejdůležitějšímu období sezony. V Olomouckém kraji budou mít jako první volno školáci z Přerovska. Do Jeseníků však jezdí lyžaři z celého Česka. V horách platí od pátku už jen první stupeň lavinového nebezpečí, sněhová pokrývka je stabilní.

Středočeské skiareály mají podmínky stále dobré

Středočeské skiareály hlásí ideální podmínky pro lyžování. Oproti minulým víkendům je podle provozovatelů sjezdovek návštěvnost nižší, i tak se ale někde stojí fronty. Vliv na návštěvnost má podle nich také fakt, že začaly jarní prázdniny a lidé si jezdí lyžování užít na hory. Počasí o víkendu lyžování podle majitelů skiarálů přálo, svítilo slunce.

„Podmínky jsou super, máme skoro metr sněhu. Návštěvnost je tak akorát, ale je nižší než o uplynulých víkendech,“ řekl provozovatel skiareálu Šibeniční vrch v Mnichovicích u Prahy Jan Zenkl. „Areál byl ale i tak zaplněn ze zhruba devadesáti procent,“ dodal.

Provozovatel lyžařského areálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku Jaroslav Krejčí uvedl, že návštěvnost je o tomto víkendu nižší než o těch předchozích. V neděli přišlo méně lidí než v sobotu. „Podmínky jsou ale ideální, jsou hlášené mrazy, takže to vydrží,“ řekl Krejčí.

Návštěvnost vyšší v sobotu než v neděli byla také ve skiareálu Kvasejovice na Příbramsku. Podle jeho provozovatele Petra Kroužila jsou podmínky dobré, v provozu jsou obě sjezdovky.

„Podmínky jsou super, pokud opravdu vydrží mrazy, tak budeme lyžovat ještě dlouho. Návštěvnost je nižší, než bývala, už se nestojí fronty dvacet, ale jen deset minut. Je to příjemnější,“ řekl provozovatel skiareálu Chotouň v Jílovém u Prahy Jan Němeček.