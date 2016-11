V prvním pololetí letošního roku bylo v Německu registrováno každý měsíc kolem 350 tureckých žádostí o azyl a poté počty rostly až na zhruba 485 žádostí v říjnu.



V polovině července provedla část armády v Turecku neúspěšný pokus o převrat, po němž turecké úřady začaly s rozsáhlými čistkami. O práci přišlo přes 100 tisíc lidí, včetně soudců, policistů, prokurátorů či učitelů. Více než 30 tisíc lidí skončilo ve vězení.

Narůstající trend v počtu tureckých žádostí o azyl očekává mluvčí poslanecké frakce CDU/CSU pro otázky vnitřní bezpečnosti Stephan Mayer. Ten také nyní kritizoval nedávné prohlášení z německého ministerstva zahraničí, že země je připravena pomoci oponentům tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. „Nemůžeme vyřešit problémy Turecka tím, že sem pozveme všechny kritiky tamního režimu, aby žádali o azyl,“ řekl Mayer. A dodal, že to je přesně to, co si Erdogan přeje, totiž „aby zmizela opozice“.

Zvěřejnění statistiky mediální skupinou Funke Mediengruppe přichází jen dva dny poté, co se v tisku objevila informace, že o azyl v Německu požádalo několik tureckých vojáků ze základny NATO v Ramsteinu.