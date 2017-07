Podle ukrajinské tajné služby mají v počítačovém útoku prsty ruské tajné služby

KYJEV Do počítačového útoku virem na Ukrajinu z 27. června byly zapojené ruské tajné služby a jejich cílem bylo zničit důležitá data a vyvolat paniku. V sobotním prohlášení to tvrdí ukrajinská tajná služba SBU. Podle SBU tento útok, který začal v úterý na Ukrajině a posléze se rozšířil do celého světa, byl dílem stejných pirátských skupin, které loni v prosinci provedly útoky na finanční systém a dopravní a energetické objekty na Ukrajině.

„Hlavním úkolem viru bylo zničit důležitá data a narušit činnost ukrajinských státních i soukromých institucí s cílem vyvolat mezi obyvatelstvem paniku,“ uvedla tajná služba v prohlášení, které dnes zveřejnila ukrajinská média.

Útok byl podle SBU předem dobře naplánovaný a spuštěný postupně v několika etapách. Začal v předvečer ukrajinského státního svátku. Ukrajinské úřady obvinily Moskvu z tohoto počítačového útoku hned v úterý. Mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov ale toto obvinění rozhodně odmítl jako „nepodložené“. SBU v novém prohlášení zopakovala názor zahraničních expertů, že nový virus se jen tváří jako vyděračský software, takzvaný ransomware. Měl vyvolat dojem, že cílem je obohacení pachatelů. „Ve skutečnosti ale virus skrývá rozsáhlý útok na Ukrajinu. Svědčí o tom nepřítomnost reálného mechanismu k získání vyžadovaných peněz,“ uvedla tajná služba. Na tuto skutečnost už ve čtvrtek poukázali počítačoví odborníci. Podle nich o jiném než zištném pozadí útoku svědčí zvláštní způsob platby výkupného za dešifrování zablokovaných souborů a následná komunikace s hackery. Ti totiž oproti běžnému postupu zavedli jen jediné platební spojení a jako kontakt si zřídili e-mail u německého poskytovatele elektronické pošty Posteo. Společnost ovšem obratem schránku zablokovala, takže postižení nemají žádnou možnost kontaktovat útočníky, ačkoli peníze lze dále převádět.