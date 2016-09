Podnikatel prohrál v kartách miliony vypůjčené od ruského zpěváka. Dostal šest let vězení

„Ukažte mi vězení, ve kterém si lze za šest let vydělat alespoň milion dolarů. Kdyby někde existovalo, už by před ním stála fronta zájemců, toužících se nechat zavřít,“ prohlásil Pejsachovův obhájce o verdiktu, který považuje za příliš přísný, a tak nevylučuje odvolání.

„Pejsachov se zachoval čestně. Zůstal celou dobu v Rusku a snažil se dohodnout s Kobzonem, i když mohl utéct za příbuznými do Izraele, se kterým nemá Rusko dohodu o vydávání,“ tvrdí podnikatelovi přátelé podle listu Gazeta.ru.

Sám Pejsachov na počátku procesu trval na své nevině a argumentoval svou snahou dluh splatit. Ale později se k vině v plném rozsahu přiznal.

Kobzon se během procesu ani jednou k soudu nedostavil a ani rozsudek nekomentoval.

Populární interpret válečných a vlasteneckých písní Kobzon již za sovětských dob získal titul národního umělce, letos na jaře mu prezident Vladimir Putin udělil zlatou medaili Hrdiny práce Ruské federace. V ruském parlamentu roky zastupoval Putinovu stranu.

Kobzonovi kvůli podezření ze styků se zločineckým podsvětím Spojené státy v polovině 90. let zakázaly vstup do země, od loňska má kvůli podpoře proruských separatistů z východu Ukrajiny zakázaný vstup i do Evropské unie.