'Podpásovka, hysterický záchvat ČSSD.' Členové ANO hájí Babiše s Faltýnkem

PRAHA Členové hnutí ANO stojí za svým vedením. Žádost policie, aby sněmovna vydala předsedu hnutí Andreje Babiše a místopředsedu Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, považují za součást předvolebního boje se záměrem ANO poškodit. Napovídá tomu prý načasování policie.

Policie ve čtvrtek požádala Poslaneckou sněmovnu o vydání Andreje Babiše s Jaroslavem Faltýnkem kvůli kauze Čapí hnízdo. V ní jde údajně o podvodně získanou padesátimilionovou dotaci pro farmu, kterou vlastnili Babišovi příbuzní a nyní patří do Agrofertu. Pokud by žadatel, který měl být malou nebo střední firmou, byl spojen s obřím holdingem, na dotaci by neměl nárok.

Server Lidovky.cz se proto v této souvislosti obrátil na členy hnutí ANO, jehož nejvyšší představitele chce policie stíhat. Ministrům, hejtmanům a několika poslancům položil následující dotaz:

Vadí vám, že se kauza předsedy hnutí Andreje Babiše dostala nyní do fáze, kdy policie žádá Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání společně s místopředsedou Jaroslavem Faltýnkem? Vnímáte to jako antikampaň proti hnutí ANO?



Martin Stropnicky, ministr obrany

Vyšetřování Čapího hnízda mohlo být už dávno ukončené. Je hodně obtížné nevidět v načasování současných událostí souvislost s blížícími se volbami.

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj

Dokud nebude znám faktický obsah obvinění, těžko se k tomu vyjadřovat. Věřím, že orgány činné v trestném řízení vyšetří vše nestranně. Pokud se to ale objeví dva měsíce před volbami, stín pochybnosti o účelovosti na tom zůstane.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Robert Pelikán, ministr spravedlnosti

Přesně tak to vnímám. Věřím, že to stranu nepoškodí.

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje a poslanec

Vnímám to tak, že včera začala ostrá předvolební kampaň. Načasování a cílení na dva nejvyšší představitele hnutí ANO působí minimálně podezřele.

Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Jsem přesvědčena, že je za tím očividná snaha před důležitými volbami, ve kterých jde o všechno, poškodit pana Babiše a celé hnutí ANO.



Radek Vondráček, místopředseda Poslanecké sněmovny

Nemyslím si, že by to byl standardní postup. Těch náhod je příliš mnoho. Když si vezmu, že to je deset let stará kauza, rok a půl se šetří, do voleb zbývají dva měsíce, to je první náhoda. Druhá náhoda: že zrovna pan Faltýnek, který nemá s kauzou nic společného, co se týče samotného Čapího hnízda. Jde o pokračování tlaku, který byl už při takzvané vládní krizi. Znepokojuje mě, že média to věděla pár minut poté, co došlo k doručení žádosti předsedovi sněmovny. Tato věc se poněkolikáté opakuje. Dostává se to do fáze těžkého politického zneužití.

Rostislav Vyzula, poslanec

Myslím si, že to je naprosto nesmyslná věc, která se nyní aktivizovala před volbami. Ať ji samozřejmě vyšetří, mohla se ale vyšetřovat mnohem dřív. Je to vyloženě účelově nastavené, nechápu tu taktiku. Je to postavené proti nám, takový hysterický záchvat sociální demokracie, která ztrácí a snaží se nějakým způsobem získat voliče. Osobně budu z těchto důvodů proti vydání.

Profesor, onkolog a poslanec Rostislav Vyzula

Martin Kolovratník, poslanec

Osobně budu hlasovat pro vydání, protože věřím kolegům, že se obhájí. Načasování je ale divné. Jestliže byli pánové Faltýnek i Babiš na policii nedávno v roli svědků, tak proč mají být najednou teď obviněni? Ve volbách se máme utkat s programem, výsledky naší práce a s recepty na zlepšení života - ne s dohady a umělými kauzami.

Bohuslav Chalupa, poslanec

Úplně se mi nezdá, že to je náhoda nebo shoda okolností, když to zrovna vyšlo dva měsíce před volbami. Neříkám, že jde o politickou objednávku, ale úplně v pořádku to není. Mohlo to být řešeno už nějaký čas před tímto okamžikem, nebo to klidně mohlo počkat po volbách. Zdá se mi to jakou součást předvolebního boje. Pokud to má ale policie skutečně podložené, budu hlasovat pro vydání.

Martin Komárek, poslanec

Neumím říct, jestli kauza je reálná, nebo zpolitizovaná. Kdyby nebylo před volbami, řekl bych, že je to 50/50. Takto si myslím, že je to 70/30 politický útok. Moje zkušenost s tím, jak postupuje pan Milan Chovanec (ministr vnitra za ČSSD, pozn. red.), mě činí ostražitým. Vím, jak padající preference děsí takzvané tradiční strany. Je ale možné, že na tom něco je a je správné, že policie případ vyšetřuje. Policejní vyšetřování ovšem ještě z nikoho nedělá viníka.

Poslanec hnutí ANO Martin Komárek.

Stanislav Berkovec, poslanec

Vadí mi to, protože je to předvolební boj. Taková je morálka politiky u nás, etika se velmi změnila. Jako novinář dobře vím, jak se tyto kauzy vyrábějí, jak se s tím dá kouzlit. Jsou to takové podpásovky. Pokud to bylo smysluplné, sněmovna vždy někoho vydala, tohle ale za smysluplné nepovažuji. Řeší se to strašně dlouho, pokud by tam bylo něco nezákonné, tak už to dávno muselo vyplavat na povrch.