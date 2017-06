Policie chystá reorganizaci 2.0. Za sledování podezřelých bude zodpovědný tajný ‚superútvar‘

Od prvního ledna příštího roku by ale měly všechny krajské „sledky“ přejít pod Útvar zvláštních činností (ÚZČ), servisní složku Policejního prezidia. Nejde o žádnou maličkost. Vznikne útvar o více než tisícovce lidí.



„Mohu potvrdit, že vedení policie rozhodlo o změně v organizaci práce specializovaných složek určených ke sledování. Důvodem změny je zejména snaha o zefektivnění této služby a zvýšení její dostupnosti,“ uvedla pro LN Iveta Skupien z Policejního prezidia. Podobnými slovy ospravedlňovalo vedení policie loňské sloučení protikorupční a protimafiánské policie.

„Sledky“ u velkých kauz

Prakticky v každé závažnější trestní kauze vyšetřovatelé využívají kromě odposlechů i „sledku“. Mapují díky ní pohyb a kontakty podezřelých osob. A to například při výrobě a distribuci drog. Slouží ale i k rozkrývání daňových úniků. „Sledkaři často napomáhají odhalování daňových podvodů s pohonnými látkami. Sledují například pohyby cisteren, které podle dokumentace mají opustit zemi, ale ve skutečnosti se tak nestane,“ popsal LN bývalý detektiv.

Ze statistik vyplývá, že každoročně jde o tisíce případů. Kupříkladu v předminulém roce policie využila sledování ve 4476 případech. Za loňský rok dosud policie podrobné údaje nezveřejnila. Její požadavky nicméně rostou. To se promítlo i do koncepčního materiálu. Zmiňuje se o tom Koncepce rozvoje policie do roku 2020, kterou v pondělí schválila vláda.

„Dochází trvale k narůstajícím požadavkům na specializované úkony zajišťované výhradně Útvarem zvláštních činností. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné nejen technologické posílení kapacit útvaru nejmodernějšími technickými prostředky, ale i navýšení odborníků v jednotlivých problematikách kontaktního a technického sledování,“ konstatuje materiál. Dokument však paradoxně neobsahuje ani slovo o chystané reorganizaci klíčové servisní složky policejní práce.

LN se dotázaly, jestli existují statistiky, z nichž by vyplývala potřeba centralizace informací o sledování. „Vzhledem k tomu, že činnost této služby podléhá zvláštnímu, často utajovanému režimu, nelze v této souvislosti poskytovat žádné další informace,“ obešla odpověď mluvčí Policejního prezidia Skupien. Na dotazy z obdobných důvodů nereagovalo ani ministerstvo vnitra.

Pozor na úniky

Koncentrace informací však vzbuzuje obavu z možných úniků citlivých údajů. Ostatně policie aktuálně řeší ve svých řadách hned několik kauz spojených s vynášením informací.

Nové pracoviště policie určené ke sledování by přitom mělo na jednom místě soustřeďovat přehled o všech osobách v České republice, na které má policie políčeno.

Zneužití centralizovaných dat se obává muž s nebývalou zkušeností v oboru – Tomáš Almer, bývalý ředitel Útvaru zvláštních činností, jenž velel nasazování policejních odposlechů a „sledek“ v letech 2001 až 2012.

„Existovaly obavy, že vznikne centrum, v němž se soustředí příliš mnoho citlivých informací, které jsou obchodovatelné,“ vysvětlil LN Almer důvod, proč i přes historické debaty nikdy ke sloučení krajské a centrální složky nedošlo. Žádné policejní vedení kvůli takovému riziku na změnu nekývlo.

„Statistická šetření navíc nikdy neprokázala, že by existoval věcný důvod, proč by se měla krajská pracoviště s ÚZČ sloučit,“ dodal Almer.

Naznačil, že mezi kritiky slučování byli v minulosti především krajští policejní ředitelé, kteří nechtěli přijít o zajímavou část svých pravomocí. Nyní se kupříkladu šéf středočeské policie Václav Kučera k zamýšlené změně vyjádřil opatrně. „Doufám, že to pro nás nebude žádná zásadní změna. Věřím, že tato servisní činnost bude zabezpečena minimálně stejně dobře jako dosud,“ řekl LN. O motivech slučování však nechtěl spekulovat a odkázal na vyjádření Policejního prezidia.

„Systémově se tím vytvoří předpoklad, aby bylo možné vytěžovat velmi citlivé informace z celé republiky. Neexistují zároveň žádné měřitelné ukazatele, které by dokumentovaly, že by to cokoli zlepšilo,“ varoval před další reorganizací Tomáš Almer.