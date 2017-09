Poslední nevydaná poslankyně je na řadě. Kailové končí imunita, policie čeká za dveřmi

PRAHA Zuzana Kailová je poslední poslankyní, kterou v tomto volebním období ochránila imunita před stíháním. Kolegové ze sněmovny ji totiž do rukou policie nepředali. Kriminalisté se političku chystali v roce 2014 obvinit kvůli předražené zakázce ještě z doby, kdy působila jako náměstkyně primátora v Ústí nad Labem. Její mateřská strana ČSSD Kailovou do letošních voleb už nepostaví a policie tak má nyní cestu ke stíhání političky volnou. A podle informací serveru Lidovky.cz je připravená ji využít.

Kailová se podle policie provinila při organizování zakázky na Vítání občánků, což byla společenská akce pořádaná na počest prvorodiček. Poslankyně se v roce 2011 ještě jako náměstkyně ústeckého primátora v očích vyšetřovatelů podílela na tom, že tendr na zajištění slavnosti ovládla firma blízká sociální demokracii. Když si kriminalisté na jaře 2014 chtěli pro Kailovou obrazně řečeno dojít, poslanci jim to odepřeli a kolegyni nevydali.

ČSSD v Ústeckém kraji se ale letos rozhodla, že Kailovou už do klání o místa v Poslanecké sněmovně nevyšle. Jedním z důvodů bylo paradoxně i to, že má policejní hrozbu v zádech. „Rozhodně jsme nechtěli vzbudit dojem, že si někteří naši kandidáti hodlají udržet poslaneckou imunitu především proto, aby se vyhnuli trestnímu stíhání a následnému soudnímu řízení,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz předseda krajské ČSSD Miroslav Andrt.

Regionální vedení strany mělo i další výhrady. Kailová prý dostatečně nereferovala o své práci kolegům z kraje a severočeské sociální demokraty dráždilo také sídlo její poslanecké kanceláře. Nezřídila si ji totiž v krajském sídle partaje v ústecké části Střekov, ale úřadovala v objektu výrazného regionálního podnikatele Jakuba Zavorala dříve spojeného s TOP 09. Krajské vedení strany tak nominaci Kailové na kandidátku neschválilo, přestože ji okresní špičky ČSSD favorizovali ze svých lidí nejvíc.

Končí mandát, končí imunita

„Paní Zuzana Kailová byla okresní konferencí v tajném hlasování hodnocena nejlépe z navrhovaných kandidátů,“ popsala serveru Lidovky.cz předsedkyně ústecké okresní ČSSD Michaela Vaňková. Pro stávající poslankyni její neúspěšná výprava na kandidátku znamená jediné, s uplynutím stávajícího volebního období jí vyprší poslanecký mandát a tím pomine i její imunita. Policii tak nebude nic bránit v tom, aby ji v případě zájmu odstíhala.

„Když už nebude členkou Poslanecké sněmovny, tak nebude potřeba žádat sněmovnu o vydání,“ potvrdil serveru Lidovky.cz státní zástupce Jan Fuchs, který vyšetřování kauzy dozoroval. Podstata případu tkví v tom, že v roce 2011 ústecký primátor Vít Mandík, radní Josef Macík a tehdejší náměstkyně Kailová řadou kroků včetně nastavení podmínek výběrového řízení zakázku na zajištění Vítání občánků nasměrovali k firmě Darothore. Společnost byla spjatá s ČSSD, v letech 2008 a 2010 darovala straně celkem 4 miliony korun.

Ústecký okresní soud letos v lednu za to potrestal Mandíka s Macíkem kvůli porušení povinnosti při správě cizího majetku 18 měsíci vězení se zkušební lhůtou tři roky. „Koordinovaně jednali v rozporu s péčí řádného hospodáře. Tlačili na to, aby zakázka byla přidělena konkrétní firmě,“ vysvětlil verdikt soudce Pavel Kuděla. Radnice původně uzavřela smlouvu na 5,22 milionu korun, od kontraktu ale po roce a čtvrt odstoupila a firmě vyplatila „jen“ 1,74 milionu. Podle soudce i tak zůstala městu škoda ve výši 348 tisíc korun.

Policie je připravená konat

S blížícím se koncem mandátu Kailové se tak nabízí otázka, zda v budoucnosti její kroky rovněž nezamíří k soudu. Státní zástupce Fuchs potvrdil, že možnost obvinit političku je ve hře. „Musíme to všechno zkonzultovat s policejním orgánem a probrat, jaká je důkazní situace,“ vysvětlil svou aktuální pozici. Kroky kriminalistů v případě političky podle Fuchse do značné míry určí, jak dopadne předpokládané odvolací řízení Mandíka s Macíkem.

Kolik billboardů je třeba k vítání občánků Primátor Vít Mandík kontrakt se společností Darothore podepsal 12. prosince 2011. Vítání občánků představuje slavnostní společenskou akci, kterou radnice pořádá pro rodiče čerstvě narozených dětí.

Smlouva přitom nepočítala jen s květinami, fotografiemi či drobnými dárky pro matky, zahrnovala i kampaň o 72 billboardech, vyvěšení 30 plakátů v okrasných rámech, vytištění pozvánek pro představitele města či zaplacení pěveckého sboru na samotné akci.

Naprostá většina z toho se však kvůli předčasnému ukončení smlouvy nerealizovala. Samotné město pak ještě platilo dárkové šeky pro matky na 5 tisíc korun.

„Pokud by byl zrušen rozsudek prvního stupně, trošku by to měnilo situaci,“ vysvětlil Fuchs. Dozorující žalobce se tak podle všeho před pravomocným uzavřením případu obou pánů do stíhání Kailové hrnout nebude. Na druhou stranu kriminalisté jsou připravení konat. „Policejní orgán bude postupovat vůči osobě, která není vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, jako vůči kterékoli jiné osobě nepožívající výsad a imunit,“ sdělila serveru Lidovky.cz ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Jak o konci své poslanecké kariéry a reálném riziku potíží s policií smýšlí sama Kailová, lze jen hádat. Serveru Lidovky.cz se končící poslankyni od úterý přes veškerou snahu nepodařilo zastihnout, nereagovala na mail, smsky ani telefonáty. Když se v květnu 2014 kvůli žádosti o vydání zpovídala mandátovému a imunitnímu výboru, jakékoliv pochybení v kauze Vítání občánků odmítla. „Trestní oznámení se stává nejlevnější formou předvolební kampaně,“ prohlásila tehdy.