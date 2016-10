16:33

Václav Havel má ode dneška ocelovou pamětní desku na budově věznice v Plzni - Borech. Připomíná, že dramatik, disident a pozdější prezident, který by se dnes dožil 80 let, byl ve věznici vězněn mezi lety 1981 a 1983. Nápad na pamětní desku na věznici vznikl poté, co se před dvěma lety vedly v Plzni debaty o možnosti pojmenovat po Havlovi novou divadelní budovu. Z toho ale tehdy sešlo.